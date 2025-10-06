Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Andrei Radu ca de obicei titular, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Atletico Madrid, în etapa a 8-a din La Liga.

Radu a fost învins în startul meciului, minutul 8, chiar de un coechipier! Carl Stalfert a înscris în propria poartă, deschizând scorul pentru madrileni.

Oaspeţii lui Diego Simeone au rămas în zece din minutul 40, odată cu eliminarea lui Lenglet pentru două cartonaşe galbene, iar Iago Aspas a semnat golul egalizator pentru Celta, în minutul 68. VIDEO AICI

Adversarul lui Radu din poarta lui Atletico, Jan Oblak, a fost MVP-ul meciului



Portarul român, convocat de data aceasta de selecționerul Mircea Lucescu la națională pentru meciurile din octombrie cu Moldova și Austria, a primit nota 6.5 de la Sofascore, sub media de 6.8 a echipei.

Însă madrilenii au avut, în afara golului care de fapt a fost un autogol, un singur șut pe spațiul porții lui Radu, apărat fără probleme de român (Hancko, minutul 40)!

Dincolo, la Atletico, ”eternul” Jan Oblak a primit însă 8.9, fiind desemnat de Sofascore MVP-ul partidei.

Celta Vigo rămâne fără victorie în La Liga în acest sezon, fiind pe locul 16, cu 6 puncte, în timp ce Atletico Madrid este pe poziția 7, cu 13 puncte.

