Roș-albaștrii au primit vizita oltenilor pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României. FCSB a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty în minutul 39.



Marian Iancu s-a convins după ce FCSB a învins-o pe Craiova: ”Am avut dreptate, iar eu greșesc rar!”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, consideră că FCSB este cea mai bună echipă a campionatului și prevede o revenire spectaculoasă pentru formația dirijată de Elias Charalambous, care nu a avut cel mai tare start de sezon.



Afaceristul a susținut și că Universitatea Craiova are o echipă inconstantă și că Mirel Rădoi nu are experiența necesară de a găsi primul ”11” ideal.



”FCSB nu poate pierde un derby când este pusă cu spatele la zid. Doar așa intra în competiție! Și a făcut-o. Este în continuare cea mai bună echipă a campionatului. Experiența atâtor meciuri cu mare încărcătură i-a ajutat să învingă o echipă încă labilă a Craiovei, mult prea tensionată și stresată de propria calitate, pe care încă nu a învățat să o exploateze în folosul ei.



Nu știe să joace umil, l‐a rezultat. Bancu roșu cu Dinamo, Screciu roșu în Europa și Cicâldau roșu cu FCSB. În ultimele patru jocuri fac un egal și trei înfrângeri. Vor să facă diferența vizibil, în teren, dar uită ca nu joaca singuri. Rădoi nu are experiența de a gândi pragmatic formula de joc a unui mecanism performant, al cărui soft este unul depășit.



Am avut dreptate. Eu rar greșesc. Am estimat exact desfășurarea acestui derby și câștigătoarea. Până la Crăciun, am spus ca play-off-ul se va limpezi. Elefanții știu drumul către obiectivele lor consacrate. Nimeni și nimic nu-i poate opri”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



FCSB a urcat pe locul 11 după victorie, cu 13 puncte obținute în 12 etape. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a ratat șansa să o depășească pe Rapid și a rămas, așadar, pe locul secund.



Oltenii pot fi însă depășiți de FC Botoșani, dacă moldovenii o învins luni pe UTA.

