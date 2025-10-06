VIDEO Ce a ajuns Rangers: antrenor scos de polițiști din stadion și dat afară după meci!

Ce a ajuns Rangers: antrenor scos de polițiști din stadion și dat afară după meci! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rangers a rămas fără antrenor după ce a decis să îl demită pe Russell Martin (39 de ani).

TAGS:
rangersRussell MartinScotia
Din articol

Numit în această vară la Rangers, Russell Martin a avut rezultate mult sub așteptări, în special în campionat. Fosta echipă a lui Ianis Hagi se află abia pe locul 8 după primele 7 etape, cu 11 puncte sub liderul Hearts.

Rangers l-a demis pe Russell Martin

Rangers, care la finalul lunii august a pierdut rușinos play-off-ul UCL contra lui Club Brugge (1-9, la general), a decis să îl demită duminică seară pe Russell Martin, la scurt timp după remiza din Premiership de pe terenul lui Falkirik, scor 1-1.

Contestat de suporteri în ultimele săptămâni, Russell Martin a solicitat să fie escortat de mai mulți polițiști la finalul meciului de duminică împotriva lui Falkirik. Managerul s-a temut de o altercație cu suporterii lui Rangers care se aflau în afara stadionului, scrie Sky Sports.

Pe lângă parcursul slab din campionat, Rangers a pierdut și ambele meciuri din faza principală Europa League: 0-1 contra lui Genk și 1-2 împotriva lui Sturm Graz.

  • 5 victorii, 6 remize și 6 înfrângeri a înregistrat Russell Martin pe banca lui Rangers
  • MK Dons, Swansea și Southampton sunt echipele pe care le-a antrenat anterior Martin
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Ce aduce noul ciclon atunci c&acirc;nd se va instala deasupra Rom&acirc;niei. Fenomenele meteo așteptate &icirc;n următoarele zile
ULTIMELE STIRI
&rdquo;Nimic, inexistenți!&rdquo; Basarab Panduru a tăbăcit doi fotbaliști după FCSB - Universitatea Craiova
”Nimic, inexistenți!” Basarab Panduru a tăbăcit doi fotbaliști după FCSB - Universitatea Craiova
Rom&acirc;nia, campioană mondială la pescuit din barcă după 8 ani de așteptare
România, campioană mondială la pescuit din barcă după 8 ani de așteptare
Vlad Dragomir, gol din afara careului la Pafos! Mijlocașul a fost convocat &icirc;n sf&acirc;rșit la națională
Vlad Dragomir, gol din afara careului la Pafos! Mijlocașul a fost convocat în sfârșit la națională
Haaland recunoaște: Sunt &icirc;n cea mai bună formă a carierei! Să vă spun de ce
Haaland recunoaște: "Sunt în cea mai bună formă a carierei! Să vă spun de ce"
FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid
FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;

Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB &ndash; Craiova: &rdquo;L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga &icirc;i va lua locul la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga îi va lua locul la U Cluj

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al Rom&acirc;niei nu mai vede NIMIC pe teren

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

&bdquo;Tricolorul&rdquo; convocat fără meci jucat &icirc;n patru luni. Nu vorbește limba rom&acirc;nă și este titular la națională

„Tricolorul” convocat fără meci jucat în patru luni. Nu vorbește limba română și este titular la națională

Mirel Rădoi a răbufnit după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: Nu mă duc! Ei sunt &icirc;mpărați

Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"



Recomandarile redactiei
Vlad Dragomir, gol din afara careului la Pafos! Mijlocașul a fost convocat &icirc;n sf&acirc;rșit la națională
Vlad Dragomir, gol din afara careului la Pafos! Mijlocașul a fost convocat în sfârșit la națională
&rdquo;Nimic, inexistenți!&rdquo; Basarab Panduru a tăbăcit doi fotbaliști după FCSB - Universitatea Craiova
”Nimic, inexistenți!” Basarab Panduru a tăbăcit doi fotbaliști după FCSB - Universitatea Craiova
Haaland recunoaște: Sunt &icirc;n cea mai bună formă a carierei! Să vă spun de ce
Haaland recunoaște: "Sunt în cea mai bună formă a carierei! Să vă spun de ce"
Rom&acirc;nia, campioană mondială la pescuit din barcă după 8 ani de așteptare
România, campioană mondială la pescuit din barcă după 8 ani de așteptare
&rdquo;Pleci de la Tottenham?&rdquo; &Icirc;ntrebat frontal, Radu Drăgușin a răspuns categoric
”Pleci de la Tottenham?” Întrebat frontal, Radu Drăgușin a răspuns categoric
Alte subiecte de interes
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea
Rapid insistă pentru transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ajungem la un acord. Au fost discuții cu toată lumea"
Anunțul neașteptat despre viitorul lui Ianis Hagi vine din Scoția: Transfer bombă!
Anunțul neașteptat despre viitorul lui Ianis Hagi vine din Scoția: "Transfer bombă!"
Rangers, de nerecunoscut &icirc;n noul sezon! Dezastru pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi
Rangers, de nerecunoscut în noul sezon! Dezastru pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi
Au rămas șocați c&acirc;nd i-au văzut iubita noului tehnician de la Rangers: un fotomodel! Cum naiba aflu abia acum?!
Au rămas șocați când i-au văzut iubita noului tehnician de la Rangers: un fotomodel! "Cum naiba aflu abia acum?!"
Scoțienii au aflat prin ce trece Neil Lennon &icirc;n Rom&acirc;nia și au reacționat imediat!
Scoțienii au aflat prin ce trece Neil Lennon în România și au reacționat imediat!
Reacția scoțienilor după ce au auzit planul neașteptat al lui Rangers cu Ianis Hagi
Reacția scoțienilor după ce au auzit planul neașteptat al lui Rangers cu Ianis Hagi
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!