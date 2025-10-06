Numit în această vară la Rangers, Russell Martin a avut rezultate mult sub așteptări, în special în campionat. Fosta echipă a lui Ianis Hagi se află abia pe locul 8 după primele 7 etape, cu 11 puncte sub liderul Hearts.

Rangers l-a demis pe Russell Martin



Rangers, care la finalul lunii august a pierdut rușinos play-off-ul UCL contra lui Club Brugge (1-9, la general), a decis să îl demită duminică seară pe Russell Martin, la scurt timp după remiza din Premiership de pe terenul lui Falkirik, scor 1-1.



Contestat de suporteri în ultimele săptămâni, Russell Martin a solicitat să fie escortat de mai mulți polițiști la finalul meciului de duminică împotriva lui Falkirik. Managerul s-a temut de o altercație cu suporterii lui Rangers care se aflau în afara stadionului, scrie Sky Sports.

