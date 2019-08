"Cresterea si descresterea imperiului becalian". Mihai Mironica scrie despre situatia fara precedent de la FCSB dupa a 4-a infrangere la rand in Liga 1

FCSB a pierdut al patrulea meci la rand in Liga 1 si e pe locul 11, avand cu doar un punct mai mult decat Dinamo.

FCSB este in abisurile clasamentului Ligii 1 cum nu a fost niciodata dupa 6 etape, ducand la 4 sirul infrangerilor consecutive. A reusit sa umbreasca pana si momentul de “glorie” al lui Dinamo, aceasta lanterna alb-rosie a campionatului. Si capitanul FCSB-ului, Tanase, admite ca echipa sa este intr-o criza si mai stridenta decat marea rivala “pentru ca la noi conditiile sunt mai bune”. Daca Dinamo ne-a invatat deja cu aceasta vocatie a tragediei, FCSB este precum un aristocrat scapatat, ratacit printre plebeii care acum ii dau bobarnace cand au chef.

E totusi ceva nobil in aceasta alunecare in hau a echipei lui Becali. Infrangerile din campionat sunt un pret platit pentru calificarea in play-off-ul Europa League. Intr-un fotbal plin de pietre de moara in cupele europene, acest FCSB garbovit, plecat in bejanie pe la Pitesti si Giurgiu, parasit de fanii care ar fi putut si ei sa sparga niste geamuri la autocar ca sa-si arate atasamentul, continua sa stranga puncte pentru o Liga 1 ce alearga umar la umar cu inexistentul campionat din Liechtenstein, superba absurditate. Da, dar cu cine a strans aceste puncte FCSB? Suntem vai mama noastra, da’ ne pute o calificare cu o echipa din Cehia.

Exista acest exemplu al celor de la CFR Cluj care reusesc sa imbine un parcurs impresionant in preliminariile Champions League cu unul solid in Liga 1. Doar ca CFR Cluj nu a trebuit sa faca fata unei avalanse de accidentari precum cea de la FCSB, Culio sau Tucudean fiind absentele pasagere din acest sezon.

FCSB este precum acel muribund din filme despre care stim insa ca va supravietui pentru ca este numele cel mai important de pe afis si suntem de-abia la inceputul filmului, cand nu mor protagonistii. Adi Popa chiar a revenit intr-o forma buna din Anglia. Iar Gnohere, Roman si Pintilii si-au aratat valoarea cat timp au putut sa joace dupa absente atat de lungi. FCSB are resursele pentru o revenire chiar daca sacrificii in campionat vor mai fi facute atat timp cat echipa mai este in carti in Europa League.

Ce a murit este insa sansa la titlu. Speranta mai exista, in Liga 1 este legal acest drog al injumatatirii punctelor, interzis in campionatele serioase, halucinogen pentru granzi cazuti precum FCSB. Ramane de vazut daca Gigi Becali va avea forta de a merge la o clinica de dezintoxicare, acolo unde sa-si recapete luciditatea pentru instalarea unui antrenor bun si pentru cladirea unui lot echilibrat si nu al unuia dominat de tineri adusi nu pentru ce pot oferi acum, ci pentru iluzorii profituri multimilionare.