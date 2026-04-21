Chiricheș, nu mai sta preș! Editorial Florin Caramavrov

Chiricheș n-a fost cel mai bun, dar nici cel mai slab fotbalist de pe teren în ultimele două meciuri ale FCSB-ului, în care a fost băgat titular de Rădoi. Adică n-a comis-o grav, ca Târnovanu la Farul, de exemplu. Și-a făcut treaba la mijlocul terenului, mai ales că jucase doar 29 de minute în precedentele 14 meciuri.

La 36 de ani, nu mai are vigoarea din tinerețe, dar e util echipei prin prisma experienței mari pe care a acumulat-o la un nivel destul de înalt în fotbalul internațional. 43 de meciuri la Tottenham, în Premier League, 110 în Serie A (la Napoli și Sassuolo) completează o carte de vizită solidă, la care se adaugă 78 de selecții la naționala României, plus cele 134 de partide pentru FCSB și Steaua.

Patronul îl consideră prea bătrân pentru fotbalul actual, ceea ce reprezintă o discriminare pe criterii de vârstă, atât timp cât jucătorul se antrenează foarte bine și este apreciat de antrenor, cel care se ocupă de problemele tehnico-tactice ale echipei.

Becali, un credincios fără credință