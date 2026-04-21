Chiricheș, nu mai sta preș! Editorial Florin Caramavrov
Chiricheș n-a fost cel mai bun, dar nici cel mai slab fotbalist de pe teren în ultimele două meciuri ale FCSB-ului, în care a fost băgat titular de Rădoi. Adică n-a comis-o grav, ca Târnovanu la Farul, de exemplu. Și-a făcut treaba la mijlocul terenului, mai ales că jucase doar 29 de minute în precedentele 14 meciuri.
La 36 de ani, nu mai are vigoarea din tinerețe, dar e util echipei prin prisma experienței mari pe care a acumulat-o la un nivel destul de înalt în fotbalul internațional. 43 de meciuri la Tottenham, în Premier League, 110 în Serie A (la Napoli și Sassuolo) completează o carte de vizită solidă, la care se adaugă 78 de selecții la naționala României, plus cele 134 de partide pentru FCSB și Steaua.
Patronul îl consideră prea bătrân pentru fotbalul actual, ceea ce reprezintă o discriminare pe criterii de vârstă, atât timp cât jucătorul se antrenează foarte bine și este apreciat de antrenor, cel care se ocupă de problemele tehnico-tactice ale echipei.
Becali, un credincios fără credință
Derapajul lui Becali de la finalul jocului cu Farul, când s-a bucurat că Vlad Chiricheș s-a accidentat - „Poate așa scap de el” - e specific acestui om mărunt sufletește, un credincios fără credință și care își umilește permanent aproapele – unul din marile păcate scoase în evidență și de Biblie.
Dacă aș fi în locul lui Chiricheș, cu asemenea carieră în spate și, aproape sigur, cu o avere considerabilă făcută din fotbal, aș pleca azi de la FCSB sau poate aș fi plecat de mult timp, din primul moment în care Becali a început cu aluziile și cu jignirile.
Pentru ce să înduri astfel de umilințe? De ce să-ți supui sufletul și mintea unor astfel de grosolănii venite din partea unui personaj toxic?
Dacă mai simte plăcere la antrenamente și la meciuri, așa cum declară, Chiricheș poate juca liniștit la o altă echipă din Liga 1, fără stres și fără presiune. Face acum un sacrificiu inutil, să stea, oare pentru ce, la FCSB, de vreme ce patronul nu-l mai dorește, ba chiar îi transmite astfel de mesaje murdare.
Du-te, Chiri, du-te, e sfatul pe care i-l dau în acest moment. Du-te cât mai departe de astfel de oameni, liniștește-te și joacă fotbal cu adevărat de plăcere, cât simți că se poate.