FCSB a învins-o pe Farul la Ovidiu în etapa #5 din play-out-ul Superligii României. Cele două goluri înscrise de ”marinari” au stat în fața a doua greșeli marca Ștefan Târnovanu.

După meci, portarul roș-albaștrilor și-a asumat erorile. A evidențiat că nu a fost lipsit de inspirație la primul gol și că a ieșit greșit la a doua reușită a gazdelor.

Cât despre Mirel Rădoi, despre care s-a scris că ar fi pe punctul de a pleca în Turcia, la Gaziantep, Târnovanu a explicat că antrenorul nu le-a comunicat nimic în acest sens.

Cum a motivat Ștefan Târnovanu gafele de la Ovidiu + ce a spus despre plecarea lui Rădoi: ”A vorbit cu noi după meci”

”O primă repriză echilibrată, am primit un gol pe final, din ghinion. Nu am fost inspirat. Apoi am început a doua repriză senzațional, am marcat 3 goluri. Am greșit la al doilea gol al lor. Nu trebuia să ies, sau dacă aș fi ieșit trebuia să o fac mai devreme.

Îmi asum, este greșeala mea. Mă bucur pentru echipă, dar pe plan personal nu sunt fericit pentru că am luat două goluri.

Ne pregătim pentru barajul de Europa. Dacă mai câștigăm două meciuri o să fim matematic acolo. Sper să terminăm pe primul loc ca să jucăm acasă. Am fost mai puțin inspirat, dar e normal, e fotbal. Meciul trecut am fost mai bun, dar mă bucur că a câștigat echipa. Clar, când joci, e mai ușor.

(n.r. despre plecarea lui Mirel Rădoi) Din ce știm, a vorbit cu noi după meci, despre meci. Nu ne-a spus nimic despre faptul că va pleca. Nu știu nimic”, a spus Târnovanu.

Farul - FCSB 2-3

La Ovidiu, Eduard Radaslavescu a deschis scorul în minutul 43, dar FCSB a turat motoarele după pauză și a întors soarta meciului. Joao Paulo (56'), Juri Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au făcut 3-1.

Scorul final a fost stabilit în minutul 72, în urma reușitei lui Denis Alibec, care la începutul actualei stagiuni era legitimat la gruparea roș-albastră. Tănasă i-a pasat decisiv lui Alibec.