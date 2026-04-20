Nemulțumit de prestațiile lui Vlad Chiricheș, Gigi Becali l-a criticat public în mai multe rânduri pe închizătorul în vârstă de 36 de ani, anunțând chiar că va interveni și va cere excluderea jucătorului din primul 11 la un eventual meci de baraj pentru Conference League.

Gigi Becali speră că Vlad Chiricheș s-a accidentat și nu va mai juca

În ciuda declarațiilor lui Gigi Becali, Mirel Rădoi a mizat pe Chiricheș și la partida cu Farul Constanța, de luni, câștigată de FCSB cu 3-2.

Chiricheș a fost titular, dar a fost înlocuit în minutul 77, după ce a acuzat probleme medicale. După meci, Gigi Becali a spus că și-ar dori ca jucătorul să aibă o accidentare destul de serioasă, care să îl facă să nu mai joace în acest sezon.

"Până la urmă, am scăpat de el? Habar n-am, o să-l întreb pe MM. Poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Mai bine să se accidenteze. Nu o accidentare gravă, dar una ca să scăpăm de el.

Nu contează dacă mi-a plăcut sau nu. Ce contează? Am câștigat meciul, n-am avut nicio emoție", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Mirel Rădoi, înainte de meci, după ce l-a titularizat pe Vlad Chiricheș: "Eu aleg!"

La flash-interviul de dinainte de joc, Rădoi a fost întrebat dacă prin titularizarea lui Chiricheș a dorit să transmită mesajul că el este cel care face echipa.

"Surprize în echipă? E aceeași echipă care a câștigat cu 4-0. (n.r - în meciul cu Oțelul Galați)

Asta o interpretați cum vreți. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi la antrenamente. Eu aleg. Puteți interpreta cum vreți. Eu văd jucătorii care se antrenează foarte bine. Cine e cel mai bun jucător la antrenamente și va asimila informațiile va juca.

Chiricheș nu trebuie să facă nimic în plus față de acum. Noi cerem doar lucrurile de pe poziția lui. Nu cerem să dea gol, să bată cornere sau să fie pe linia porții", a spus Rădoi.

La fel ca în runda precedentă, contra celor de la Oțelul (4-0), FCSB mizează între buturi pe Ștefan Târnovanu. Jucătorul U21 din primul 11 este Alexandru Stoian, care îi ia locul lui Daniel Bîrligea, accidentat.