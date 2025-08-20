Radu Drăgușin (23 de ani) continuă să parcugă drumul infernal pe care l-a început din februarie încoace.

Pe 3 februarie, fix de ziua sa de naștere, stoperul nostru a avut cea mai tristă aniversare. Pentru că atunci a primit verdictul medicilor, după accidentarea suferită cu patru zile mai devreme: ruptură a ligamentului încrucișat anterior, la genunchiul drept.

Deși impresarul său, Florin Manea, a încercat să aibă un ton exagerat de optimist, anunțând revenirea lui Radu pentru finalul verii, în realitate, șansele ca acest lucru să se întâmple erau mereu infime. Și acum vedem că, în ciuda profesionalismului de care Drăgușin a dat dovadă, făcând recuperarea ca la carte, momentul revenirii sale pe teren e încă departe.

Englezii anunță: Drăgușin revine pe teren la finalul anului

Site-ul One Football tocmai a publicat un amplu material despre jucătorii accidentați de la Tottenham. Aici, a fost abordată și situația lui Radu Drăgușin, la ora actuală.

„Își continuă procesul de refacere, după accidentarea suferită, în luna ianuarie. El și-a descris, recent, calvarul, spunând că a fost nevoit, practic, să învețe să meargă din nou. Drăgușin speră să reia antrenamentele normale, abia spre finalul anului 2025. Asta deși se simte deja foarte tare lipsa sa din apărarea celor de la Tottenham“, a scris sursa citată.

Acest anunț, privind revenirea lui Radu la antrenamente pentru finalul anului, înseamnă că el va rata toate partidele naționalei din acest an. Ceea ce e o veste extrem de proastă pentru Mircea Lucescu, în perspectiva campaniei de calificare pentru Mondialul din 2026. Aici, tricolorii vor întâlni Cipru în deplasare (9 septembrie), Austria acasă (12 octombrie), Bosnia în deplasare (15 noiembrie) și San Marino acasă (18 noiembrie) până la finalul anului.

