Aducerea unui atacant de top din Ligue 1 a costat doar 15 milioane de euro

Mutarea o va costa pe "Bătrâna Doamnă" 15 milioane de euro în comisioane și bonusuri de semnătură. Torinezii s-au luptat pentru semnătura acestuia cu Al-Qadsiah FC, echipă din Arabia Saudită. Igor Tudor îi mai are la dispoziție pe atacanții Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik și Randal Kolo Muani. Ultimul a fost în lotul pentru Club World Cup, dar împrumut său de la PSG expiră la jumătatea lunii iulie 2025.



Conform presei italiene, Juve mai este interesată în această vară pe Jadon Sancho (Manchester United), Nicolas Jackson (Chelsea), Wesley (Flamengo), Christos Mouzakitis (Olympiakos), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), Mateus Fernandes (Southampton), Nicolo Bertola (Udinese), Sandro Tonali (Newcastle), Ederson (Atalanta), Davide Frattesi (Inter Milano), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Neil El Aynaoui (RC Lens), Vicente Pizarro (Colo-Colo), Oumar Solet (Udinese) și Conrad Harder (Sporting Lisabona).



E născut în SUA din părinți haitieni, dar joacă pentru Canada

Jonathan Christian David (25 de ani) este născut la Brooklyn, New York, din părinți haitieni. Familia sa a revenit la Port-au-Prince, înainte să emigreze în Canada și să se stabiliească la Ottawa. S-a format la juniorii cluburilor Gloucester Dragons, Ottawa Gloucester Hornets, Ottawa Internationals și Gent. La nivel de seniori a evoluat pentru Gent (2018-2020) și Lille (2020-2025.



Are 67 de selecții și 37 de goluri pentru naționala Canadei, iar în palmares are Ligue 1 (2020-2021), Trophee des Champions (2021), CONCACAF Gold Cup - Golden Boot (2019), CONCACAF Gold Cup - Best XI (2019), CONCACAF Nations League Finals - Best XI (2023), Belgian Pro League top scorer (2019-2020), Canada Soccer Men's Player of the Year (2019, 2024), UNFP Ligue 1 Player of the Month (noiembrie 2024) și Jean-Claude Bouvy Trophy (2019-2020). Acesta poate juca ca atacant central sau al doilea vârf și este cotat la 45 de milioane de euro.



Foto - Getty Images