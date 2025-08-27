În ultima vreme, numele mijlocașului a fost asociat cu mai multe echipe. În Turcia s-a zvonit că acesta s-ar fi înțeles cu Fatih Karagumruk, nou-promovată în Superlig.



Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit despre situația în care se află fiul lui Gică Hagi și i-a propus acestuia o soluție inedită. S-a implicat personal și a vorbit cu Dan Șucu pentru transferul acestuia la Rapid!



Mircea Lucescu îl trimite pe Ianis Hagi la Rapid



Conform planului pus la cale de omul de afaceri împreună cu Mircea Lucescu, Ianis Hagi ar urma să facă pasul în iarnă la Genoa, cealaltă echipă patronată de Șucu, acolo unde ar urma să fie coleg cu Nicolae Stanciu.



”Și la Ianis rămâne o soluție, pe care domnul Șucu i-a propus-o la sugestia mea, să vină pentru trei luni la Rapid să joace, apoi să se mute la Genoa”, a spus Lucescu, la Digi Sport.



În această vară, Ianis Hagi a mai fost la un pas de Legia Varșovia, doar că negocierile au căzut după ce fiul ”Regelui” ar fi cerut bani prea mulți, care nu ar fi putut fi acoperiți de polonezi. La Legia, Ianis putea colabora cu Edward Iordănescu.



Cifrele lui Ianis Hagi:

