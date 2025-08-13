Canada se va caza la București pentru confruntarea cu selecționata lui Mircea Lucescu. Partida dintre cele două reprezentative va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.



Cât costă un bilet la România - Canada și ce reduceri a pregătit FRF: ”Tinerii vor beneficia de un preț preferențial”



Federația Română de Fotbal (FRF) a pus la vânzare biletele pentru jocul de pregătire cu Canada. La peluză, costul unui tichet este de 40 de lei, în timp ce la tribună prețul este un pic mai piperat, 100 de lei.



Totuși, FRF a pregătit oferte pentru tineret. Pentru tinerii între 15 și 24 de ani, prețul pentru un loc în tribună va fi 30 de lei, în timp ce pentru copiii cu vârsta de sub 15 ani, tichetul va costa 10 lei.



”Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar începând de la acest meci, tinerii vor avea parte de o reducere.



Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor. Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.



Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.



În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, se arată în comunicatul emis de FRF.



După meciul de la Capitală, naționala va zbura spre Cipru, unde va întâlni reprezentativa lui Renos Demetriades, în al cincilea meci din preliminariile CM din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Cipru - România este marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.

