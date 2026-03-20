de Dan Chilom

Mister Kopic este al cincilea eșec la rând în Superligă, iar tot ceea s-a construit bine în acest campionat, s-a năruit “in a blink”. De ce? Eu zic că sunt căteva motive clare. Unul dintre ele este jocul, un joc care a fost lăudat până acum, dar care a început să fie “citit” de antrenorii echipelor cu pretenții. Respectiv cele din play-off, pe care nu prea reușiți să le biruiți.

Dinamo - Universitatea Craiova 0-1 | Ce se întâmplă, domnule Kopic?

Posesie multă, de cele mai multe ori negativă, bazată pe scoaterea mingii la margine, acolo unde jucătorii din bandă se folosesc foarte mult de amplitudine și încearcă să aducă mingea din nou spre centru, în ultima zonă de construcție, zona 3, unde Cîrjan cere mereu mingea și încearcă printr-un duel “1vs1 sau printr-o “ultimă pasă” să rezolve faza.

Ce alte posibilități mai are Dinamo?

Nu prea mai are, pentru că Sivis, unul dintre fundașii laterali nu poate crea superioritatea pe care ar trebui s-o facă un fotbalist de margine în fotbalul modern, iar pe partea cealaltă, atacurile lui Oprut, care este un jucător de calitate, se termină fără finalitate de cele mai multe ori, din cauza lipsei unui VÂRF DE CAREU! În rest? Nu mai există niciun jucător care să facă diferența, un jucător care poate aduce, din nou, un trofeu dinamoviștilor.

Orice antrenor cu o anumită experiență înțelege destul de ușor jocul lui Dinamo, care de cele mai multe ori construiește “de pe fund” cu cei doi fundașii centrali, aduce bine mingea prin tranziție în ultimii 20-25 de metrii…. dar, din păcate, “câinii” nu au jucători care să penetreze apărările echipelor cu pretenții, defensive care stau bine în teren și care aglomerează zona centrală, pentru a-l bloca pe Cîrjan.

Musi, e într-o scădere colosală. Ghahore nu mai ajunge la finalizare de o bună perioadă de timp, iar Soro e debusolat total de locul în care evoluează. Armstrong e prea puțin.