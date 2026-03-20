de Dan Chilom
Mister Kopic este al cincilea eșec la rând în Superligă, iar tot ceea s-a construit bine în acest campionat, s-a năruit “in a blink”. De ce? Eu zic că sunt căteva motive clare. Unul dintre ele este jocul, un joc care a fost lăudat până acum, dar care a început să fie “citit” de antrenorii echipelor cu pretenții. Respectiv cele din play-off, pe care nu prea reușiți să le biruiți.
Dinamo - Universitatea Craiova 0-1 | Ce se întâmplă, domnule Kopic?
Posesie multă, de cele mai multe ori negativă, bazată pe scoaterea mingii la margine, acolo unde jucătorii din bandă se folosesc foarte mult de amplitudine și încearcă să aducă mingea din nou spre centru, în ultima zonă de construcție, zona 3, unde Cîrjan cere mereu mingea și încearcă printr-un duel “1vs1 sau printr-o “ultimă pasă” să rezolve faza.
Ce alte posibilități mai are Dinamo?
Nu prea mai are, pentru că Sivis, unul dintre fundașii laterali nu poate crea superioritatea pe care ar trebui s-o facă un fotbalist de margine în fotbalul modern, iar pe partea cealaltă, atacurile lui Oprut, care este un jucător de calitate, se termină fără finalitate de cele mai multe ori, din cauza lipsei unui VÂRF DE CAREU! În rest? Nu mai există niciun jucător care să facă diferența, un jucător care poate aduce, din nou, un trofeu dinamoviștilor.
Orice antrenor cu o anumită experiență înțelege destul de ușor jocul lui Dinamo, care de cele mai multe ori construiește “de pe fund” cu cei doi fundașii centrali, aduce bine mingea prin tranziție în ultimii 20-25 de metrii…. dar, din păcate, “câinii” nu au jucători care să penetreze apărările echipelor cu pretenții, defensive care stau bine în teren și care aglomerează zona centrală, pentru a-l bloca pe Cîrjan.
Musi, e într-o scădere colosală. Ghahore nu mai ajunge la finalizare de o bună perioadă de timp, iar Soro e debusolat total de locul în care evoluează. Armstrong e prea puțin.
Jocul lui Dinamo este “citit” ușor. Șuturile de la distanță? Da, au fost câteva de-lungul campionatului, dar aceeași doi jucători: Oprut și Cîrjan. În rest, nimic. Și aveți multe “mâini moarte”, domnule Kopic, iar dumneavoastră știți asta. Întrebarea este alta: de ce ați acceptat politica domnului președinte Nicolescu, aceea de a nu aduce jucători de valoare, oameni care să poată rezolva în primul rând problema atacului?
E jenant să-ți propui ceva cu această bancă de rezerve!
V-ați lăsat păcălit, ați crezut că “merge și așa”. Ce caută Mazilu, ce caută Pop, ce caută Ikoko? Cu acest portar din Camerun, cine v-a păcălit mister, nu se sesizează nimeni că este cel mult modest? Pentru a aduce un trofeu la Dinamo, pentru că tot am auzit despre asta la elevii dumneavoastră, acești fotbaliști nu vă ajută cu nimic! Dar cu nimic! Banca de rezerve? Nici nu vreau să mă gândesc. E jenant să îți propui ceva cu această banca de rezerve.
Nu vreau să vă iau din merite, ați dus echipa în play-off doi ani la rând, iar acum sunteți în semifinalele Cupei, unde o veți întâlni tot pe Craiova, iar cu Pop, Mazilu, Caragea, Sivis sau Epassy, nu o veți putea elimina! Pentru că pur și simplu sunt mai buni. Au un lot superior, iar dumneavoastră nu aveți cu cine să-i surprindeți, nu aveți “gloanțe”,domnule Kopic!
Poate prin intrarea lui Pușcaș jocul se mai schimbă
Și să stiti bine că suporterii lui Dinamo nu sunt mulțumiți doar cu intrarea în play-off! De aceea, joi seara, la meciul cu Universitatea Craiova, au fost doar 9-10 mii. Vor mai mult. Suflarea dinamovistă nu este mulțumită cu penultimul loc, respectiv ultimul loc din play-off doi ani la rând. Vor trofee, vor cupe europene, vor victorii cu FCSB sau Rapid. Așa e la Dinamo. Vor Cupa României. Vor din nou în Europa.
Poate prin intrarea lui Pușcaș, jocul se mai schimbă, poate o să se mai lumineze puțin atacul, deși mă îndoiesc. Ați acceptat o cârpeală, din punctul meu de vedere. Cred că singurul obiectiv real a rămas Cupa, unde nu va fi deloc ușor. Concluzie? V-ați lăsat păcălit de discursul corporatist al lui Andrei Nicolescu.