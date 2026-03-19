Meciul disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” a fost decis de golul marcat de Monday Etim în prelungirile primei reprize.

Partida a avut și un moment tensionat în minutul 45+6. Nicușor Bancu l-a faultat pe Maxime Sivis la mijlocul terenului, iar arbitrul Horațiu Feșnic i-a arătat direct cartonașul roșu căpitanului Craiovei. Chiar și în inferioritate numerică, oltenii au reușit să păstreze avantajul până la final.

Zeljko Kopic a găsit marea problemă de la Dinamo: „Acolo suferim”

La finalul partidei, antrenorul dinamoviștilor, Zeljko Kopic, a analizat prestația echipei și a recunoscut că problema principală a „câinilor roșii” este eficiența ofensivă.

„În prima repriză echipa a jucat cu energie, am încercat, dar nu am avut prea multe ocazii. Aveam sentimentul că suntem bine, că dominăm, dar nu reușeam să legăm ocazii. După acel incident a fost o lipsă de concentrare și am primit golul.

Am încercat în repriza a doua să facem lucrurile mai diferit, dar nu a reușit să obținem ce am vrut. A fost o Craiova puternică, stabilă. N-am reușit să atacăm spațiile, să găsim drumul potrivit spre poartă. În ultimii 20 de metri nu am reușit să producem destul.

Asta s-a întâmplat tot sezonul. Problemele acestea le-am avut tot sezonul. Ei s-au apărat foarte bine. Cu cât trecea timpul, am riscat din ce în ce mai tare. Jocul ofensiv nu e destul, reamintesc că Raul Oprut a marcat multe goluri.

Până în acea ultimă parte lucrurile stau bine. Ne-ar fi ajutat să avem mai multe opțiuni acolo în față. În ultimii 20 de metri e ușor să se apere când nu ai opțiuni periculoase pentru ultimii 20 de metri.

Nu m-am ascuns niciodată, când ceva merge bine, vorbesc. Înțelegem că echipa nu livrează destul. Evident că în fața unei asemenea apărări e o opțiune să joci cu centrări, dar știam că nu reușim să fim periculoși nici așa. Avem nevoie de ceva extra în situații de genul ăsta, dar nu am avut ce.

(n.r. – Danny Armstrong) După meciul trecut am spus ce am avut de spus legat de arbitraj. Subiectul este încheiat până la finalul sezonului. Susțin în continuare ceea ce am vorbit atunci, să discutăm despre penalty-uri nu are sens. Hai să îi lăsăm pe arbitri să își facă treaba.

Mentalitatea mea e să nu renunți, dar rezultatele recente nu sunt bune. Trebuie să ne îmbunătățim nivelul. 2-3 șanse pe joc, problema noastră cea mai mare e în ultima parte a terenului. Trebuie să rezolvăm aceste probleme. Să profităm de aceste situații și cu siguranță vom fi mai sus la sfârșitul sezonului”, a spus Zeljko Kopic la flash-interviuri.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în play-off, cu 33 de puncte. Dinamo București rămâne pe ultima poziție, cu 26 de puncte.

Pentru „câini” urmează o deplasare la FC Argeș. Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #3 pe 4 aprilie, nu mai devreme de ora 19:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.