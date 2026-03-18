Antrenorul lui Dinamo, croatul Zeljko Kopic, a declarat miercuri într-o conferinţă de presă că, după înfrângerea suferită în prima etapă a play-off-ului, cu FC Argeş, Universitatea Craiova se va dovedi un adversar foarte motivat în meciul de joi seara, de la Arena Naţională.

”Puşcaş îşi continuă progresul prin antrenamente individuale”

"Atmosfera din echipă este bună. Unii dintre jucătorii noştri s-au recuperat, se simt mai bine. Vom vedea ce decizii vom lua în privinţa lor pentru meciul de mâine, dar au început să se antreneze cu echipa.

Puşcaş îşi continuă progresul prin antrenamente individuale. Toţi ceilalţi jucători sunt OK şi suntem pregătiţi pentru meciul de mâine. Avem modul nostru de a face lucrurile, jucătorii înţeleg situaţia, sunt complet conectaţi şi avem o energie bună.

Fiecare meci este o oportunitate de a face lucrurile mai bine, de a schimba lucruri în stilul nostru şi de a începe să acumulăm puncte. Ştim că cei de la Craiova au ambiţii foarte mari pentru acest sezon, în plus sunt una dintre cele patru echipe din cupă. Dar au ambiţii mari şi în Superligă. După această înfrângere (n.r. - cu FC Argeş), cu siguranţă vor fi foarte motivaţi", a declarat Kopic.

Zeljko Kopic: ”În acest moment, Craiova nu e favorită la titlu”

Tehnicianul croat a afirmat totodată că este prea devreme să se vorbească despre o favorită certă la titlul de campioană.

"În acest moment, Craiova nu e favorită la titlu. În acest moment cred că este prea devreme să vorbim despre cine este favorită. Fiecare meci oferă şanse tuturor. Pentru o imagine mai clară, trebuie să mai aşteptăm câteva etape", a afirmat acesta, citat de Agerpres.

Kopic a mai spus că aşteaptă să vadă calitatea gazonului pe Arena Naţională, pe care îl consideră cel mai important stadion din România:

"Am spus mereu că ne simţim bine pe Arcul de Triumf, dar nu poţi compara calitatea gazonului. Vom vedea cum este acum pe Arena Naţională, pentru că a fost afectată şi de vreme şi de unele meciuri disputate acolo. Pentru mine, este mult mai bine să jucăm acolo. Acesta este cel mai important stadion pe care l-a avut România în ultimii 25 de ani".

Dinamo va întâlni Universitatea Craiova joi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, în etapa a 2-a din play-off-ul Superligii.