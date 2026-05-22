Pentru prima dată de la introducerea sistemului play-off / play-out în România, FCSB a ajuns în zona inferioară a clasamentului și a ratat obiectivele sezonului. Mai mult, au încheiat play-out-ul pe locul 2, cu 37 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad.

Acum, FCSB joacă totul pe o singură carte, barajul pentru Conference League. Duminică, de la ora 20:30, bucureștenii întâlnesc FC Botoșani în semifinală. Dacă trec mai departe, vor juca finala cu Dinamo București pentru ultimul loc european.

Becali îi dă replica lui Iftime: „Când vorbiți cu el, întrebați-l înainte cât a băut”

Înaintea meciului, Valeriu Iftime a criticat modul în care Gigi Becali conduce FCSB și a spus că nu ar accepta intervențiile directe ale patronului în deciziile tehnice.

Replica nu a întârziat. Becali a ales un ton ironic și a sugerat că declarațiile omologului său ar fi fost făcute „pe fond de relaxare”.

„Întrebați-l înainte cât a băut. Eu v-am spus ce mi-a spus el. Nu l-am criticat, am spus-o prietenește. Una e să fii beat criță și alta e să vorbești relaxat”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

„Poate a băut o șampanie, două… nu știu. Eu sunt prieten bun cu el”, a adăugat Becali.