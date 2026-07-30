În loc să-i ia tare din prima, Cicâldău și Compania le-au cedat terenul oaspeților, parcă dorind să vadă cât de periculoși sunt aceștia. Le-au dat mingea, invitându-i să atace. Iar Reinaldo, Serginho și Everton Ba au arătat din nou, ca și la Sofia, că sunt tehnici, incisivi și că joacă un fotbal spectaculos, în viteză.
Până să se dumirească ai noștri, era 0-2 pe tabelă și 0-3 la general! Minutul 16! Și de aici, dă-i și luptă! Adică abia de la 0-3 a început să joace și Craiova. De ce n-a făcut-o de la început, numai don Filipe știe...
Greșelile lui don Filipe
I-aș reproșa portughezului, care nu vede acest eșec din dubla manșă cu Levski ca pe o catastrofă, și neutilizarea lui David Matei în prima manșă. Puștiul a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Universității în sezonul trecut, iar acum, când a fost băgat, a dat pasa decisivă la golul de 1-2. Sincer, nici nu trebuia schimbat în minutul 77. E un jucător creativ, ingenios, incisiv, care ar fi putut pune presiune pe final, când Craiova avea nevoie de gol.
Tot greșeală de antrenor mi se pare a fi și faptul că la întoarcerea mingii din lateral spre centru, la marginea careului mare, nu iese nimeni de la noi să blocheze șuturile jucătorilor de la Levski. Practic, nu avem jucător care să urmărească balonul la ambele goluri marcate de echipa bulgară.
Carlos Mora și Baiaram, verigile slabe
Lăsând la o parte erorile antrenorului, să vorbim un pic și de jucători. Carlos Mora a fost aerian, lipsit de concentrare. Nu i-a ieșit nimic, a pierdut aproape toate mingile care au ajuns la el. Greu de explicat, poate doar printr-o emotivitate excesivă, dar asta este o simplă presupunere. Apoi, Baiaram, care tot așteaptă transferul la o echipă din Occident, a arătat mai degrabă ca un fotbalist limitat, neputincios, neinspirat.
Iar cei care au intrat în repriza a doua nu au adus nimic esențial, nimic care să întoarcă balanța în favoarea Universității. Dacă anul trecut am recunoscut că gruparea din Bănie a reușit cam toate transferurile, de data asta nu pot spune același lucru despre Elisor sau Heriberto Tavares. Cel puțin deocamdată, ei nu-și merită locul în echipa care a dominat România în sezonul precedent.
Din păcate, o nouă ratare a unei echipe românești în tentativa de a ajunge în grupa principală a Champions League, și asta în condițiile în care n-am întâlnit vreo sperietoare, iar traseul era accesibil. După cinci meciuri în turul II preliminar al cupelor europene (patru în manșa întâi și una în seara asta), n-am reușit nicio victorie în fața unor adversari destul de modești. Asta spune multe despre valoarea fotbalului românesc.