În loc să-i ia tare din prima, Cicâldău și Compania le-au cedat terenul oaspeților, parcă dorind să vadă cât de periculoși sunt aceștia. Le-au dat mingea, invitându-i să atace. Iar Reinaldo, Serginho și Everton Ba au arătat din nou, ca și la Sofia, că sunt tehnici, incisivi și că joacă un fotbal spectaculos, în viteză.

Până să se dumirească ai noștri, era 0-2 pe tabelă și 0-3 la general! Minutul 16! Și de aici, dă-i și luptă! Adică abia de la 0-3 a început să joace și Craiova. De ce n-a făcut-o de la început, numai don Filipe știe...

Greșelile lui don Filipe

I-aș reproșa portughezului, care nu vede acest eșec din dubla manșă cu Levski ca pe o catastrofă, și neutilizarea lui David Matei în prima manșă. Puștiul a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Universității în sezonul trecut, iar acum, când a fost băgat, a dat pasa decisivă la golul de 1-2. Sincer, nici nu trebuia schimbat în minutul 77. E un jucător creativ, ingenios, incisiv, care ar fi putut pune presiune pe final, când Craiova avea nevoie de gol.