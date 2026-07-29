Bulgarii s-au calificat grație rezultatului de 1-0 din tur.

Levski Sofia a marcat de două ori în minutele 13 și 16. Craiova a revenit prin golurile lui Bancu și Rus, dar nu a reușit să împingă meciul în prelungiri.

În Europa League, Universitatea Craiova se va duela cu finlandezii de la KuPS Kuopio, în timp ce Levski va juca în Champions League în compania lui Kairat Almaty.

Gică Craioveanu: ”Mă doare, dar trebuie să fiu sincer”

Gică Craioveanu, fostul atacant de la Real Sociedad, Villarreal și Getafe, a analizat partida de pe ”Ion Oblemenco” și a recunoscut că bulgarii au meritat să treacă în turul următor al competiției, ținând cont că au bifat și câteva ocazii periculoase pe lângă cele două goluri marcate.

”Se putea mai mult, dar nu se merita mai mult, să fiu sincer. Au știut să profite de spații, de erorile grave defensive pe care le-a avut, din nou, Craiova. Eu cred că meciul se putea schimba la acea ocazie uriașă a lui Baiaram.

Ei au avut două bare, cred că au trecut meritat. Mă doare, dar trebuie să fiu sincer, trebuie să-i felicit”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.

Universitatea Craiova - Levski 2-2 | Echipele de start: