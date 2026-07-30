Filipe Coelho, tras la răspundere de un oficial al oltenilor după eliminarea din Liga Campionilor

Campioana României a părăsit cea mai importantă competiție intercluburi, după o remiză pe arena „Ion Oblemenco”, scor 2-2, în compania formației Levski Sofia . După înfrângerea cu 0-1 din tur, oltenii s-au văzut conduși rapid cu 2-0 pe teren propriu, grație reușitelor semnate de Everton Bala (12') și Aldair Neves (16'). Nicușor Bancu (45+2') și Adrian Rus (48') au restabilit egalitatea, efort insuficient însă pentru a întoarce soarta calificării. Echipa din Bănie își va continua drumul continental în turul al treilea preliminar din Liga Europa, împotriva finlandezilor de la KuPS Kuopio.

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Reproșuri directe pentru Filipe Coelho

La scurt timp după încheierea partidei, Pavel Badea s-a arătat dezamăgit modul în care echipa sa a abordat meciul, îndreptându-și atenția către banca tehnică. Președintele CS Universitatea Craiova i-a imputat lui Coelho strategia aleasă pentru ultimele partide, în special decizia de a folosi rezervele în eșecul din campionat cu Dinamo, pentru a menaja titularii înaintea duelului european.

„Este în aceeași măsură răspunzător ca și echipa. Toți câștigăm, toți pierdem. Tu ești cel care a ales echipa, cel care a decis ca, la meciul cu Dinamo, să introducă o a doua formulă de echipă.

Nu știu cât de bine este Filipe informat despre această rivalitate, dar noi am simțit o mare tristețe după înfrângerea clară cu Dinamo.

Am început foarte slab. Nu mă așteptam să începem în felul acesta. Per total, echipa a încercat, deși am avut câțiva jucători care nu au fost la nivelul lor maxim. Jucătorii veniți în această vară nu au adus niciun plus, dar trebuie să avem răbdare cu ei”, a spus Pavel Badea, potrivit DigiSport.

Baiaram, pregătit să părăsească echipa

În legătură cu informațiile potrivit cărora Ștefan Baiaram s-ar pregăti de un transfer în valoare de 7 milioane de euro, oficialul clubului a spus:

„Nu avem certitudinea că el se va transfera, de aceea îi recomand să se concentreze pe meciurile Craiovei, pentru că doar așa are șanse să facă pasul către un transfer”, a conchis oficialul.