Filipe Coelho, tras la răspundere de un oficial al oltenilor după eliminarea din Liga Campionilor

Filipe Coelho, tras la răspundere de un oficial al oltenilor după eliminarea din Liga Campionilor Liga Campionilor
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, iar președintele Pavel Badea l-a criticat dur pe antrenorul Filipe Coelho pentru deciziile luate.

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Felipe CoelhoUniversitatea CraiovaLiga CampionilorPavel Badea
Din articol

Campioana României a părăsit cea mai importantă competiție intercluburi, după o remiză pe arena „Ion Oblemenco”, scor 2-2, în compania formației Levski Sofia. După înfrângerea cu 0-1 din tur, oltenii s-au văzut conduși rapid cu 2-0 pe teren propriu, grație reușitelor semnate de Everton Bala (12') și Aldair Neves (16'). Nicușor Bancu (45+2') și Adrian Rus (48') au restabilit egalitatea, efort insuficient însă pentru a întoarce soarta calificării. Echipa din Bănie își va continua drumul continental în turul al treilea preliminar din Liga Europa, împotriva finlandezilor de la KuPS Kuopio.

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Filipe Coelho, în Dinamo - Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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Reproșuri directe pentru Filipe Coelho

La scurt timp după încheierea partidei, Pavel Badea s-a arătat dezamăgit modul în care echipa sa a abordat meciul, îndreptându-și atenția către banca tehnică. Președintele CS Universitatea Craiova i-a imputat lui Coelho strategia aleasă pentru ultimele partide, în special decizia de a folosi rezervele în eșecul din campionat cu Dinamo, pentru a menaja titularii înaintea duelului european.

„Este în aceeași măsură răspunzător ca și echipa. Toți câștigăm, toți pierdem. Tu ești cel care a ales echipa, cel care a decis ca, la meciul cu Dinamo, să introducă o a doua formulă de echipă.

Nu știu cât de bine este Filipe informat despre această rivalitate, dar noi am simțit o mare tristețe după înfrângerea clară cu Dinamo.

Am început foarte slab. Nu mă așteptam să începem în felul acesta. Per total, echipa a încercat, deși am avut câțiva jucători care nu au fost la nivelul lor maxim. Jucătorii veniți în această vară nu au adus niciun plus, dar trebuie să avem răbdare cu ei”, a spus Pavel Badea, potrivit DigiSport.

Baiaram, pregătit să părăsească echipa

În legătură cu informațiile potrivit cărora Ștefan Baiaram s-ar pregăti de un transfer în valoare de 7 milioane de euro, oficialul clubului a spus:

„Nu avem certitudinea că el se va transfera, de aceea îi recomand să se concentreze pe meciurile Craiovei, pentru că doar așa are șanse să facă pasul către un transfer”, a conchis oficialul.

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