După marea victorie din Derby D'Italia, 3-2 contra lui Juventus, Inter a ajuns la 61 de puncte, 8 deasupra celei de-a doua clasate AC Milan. "Rossonerii" au însă un meci mai puțin disputat - restanța contra lui Como, programată miercuri, de la 21:45.

Max Allegri: "Mai sunt 13 etape și orice se poate întâmpla"

Întrebat dacă lupta la titlu este încheiată sau dacă AC Milan este singura echipă care o mai poate opri pe Inter, antrenorul Max Allegri a răspuns: "Nu, nu aș spune asta. Mai sunt 13 etape și orice se poate întâmpla. Trebuie să fim atenți atât împotriva echipelor din vârful clasamentului, cât și împotriva celor din subsol".

În ceea ce privește partida contra lui Como, Allegri a spus: "E important să rămânem concentrați. Suntem în ultimele trei luni ale sezonului, adică în perioada în care se decide titlul. Nu mai e loc de greșeli. Mâine ne așteaptă un meci dificil, iar Como încă luptă pentru un loc de Champions League".

În privința problemelor de lot, Allegri a spus: "În afară de Rabiot, care e suspendat, toți ceilalți sunt bine. Saelemaekers este bine și sper să-l am la dispoziție și pe Pulisic. Gimenez va reveni și el cât de curând cu echipa".

Derby-ul dintre AC Milan și Inter Milano este programat pe 8 martie, în runda cu numărul 28 din Serie A.