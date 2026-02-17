GALERIE FOTO Păzea, vine trenul! Jaqueline Cristian a făcut performanța carierei la Dubai. Clasamentul WTA îi confirmă gloria

Păzea, vine trenul! Jaqueline Cristian a făcut performanța carierei la Dubai. Clasamentul WTA îi confirmă gloria
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) a ajuns în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Dubai, după doar trei seturi jucate.

După 6-1, 6-1 cu Petra Marcinko (69 WTA), într-un duel în care a adunat șapte break-uri, Jaqueline Cristian a fost nevoită să dispute o singură manșă contra germancei Ella Seidel (95 WTA).

Jaqueline Cristian, record ierarhic de carieră: speranțele româncei, între locurile 32 și 30

Cristian a câștigat cu 6-0 primul set al meciului cu Seidel, din șaisprezecimile de finală ale întrecerii din Emiratele Arabe Unite, moment în care adversara româncei a decis retragerea din turneu.

Pentru performanța de a se califica în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai, Jaqueline Cristian primește satisfacția de a ajunge pe locul 32 în clasamentul actualizat în timp real, poziție care înseamnă un record ierarhic de carieră.

Mirra Andreeva (7 WTA), în drum spre un sfert de finală în Dubai

Sunt mari șanse ca Jaqueline Cristian să nu mai fie întrecută de nimeni, iar, de săptămâna viitoare, sportiva din țara noastră să ocupe cel puțin acest loc cu numărul 32.

Pentru un loc în faza sferturilor, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), iar un succes ar însemna pentru jucătoarea din țara noastră accederea în top 30 WTA, un obiectiv asumat de româncă la începutul anului.

