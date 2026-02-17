Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) a ajuns în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Dubai, după doar trei seturi jucate.

După 6-1, 6-1 cu Petra Marcinko (69 WTA), într-un duel în care a adunat șapte break-uri, Jaqueline Cristian a fost nevoită să dispute o singură manșă contra germancei Ella Seidel (95 WTA).

Jaqueline Cristian, record ierarhic de carieră: speranțele româncei, între locurile 32 și 30

Cristian a câștigat cu 6-0 primul set al meciului cu Seidel, din șaisprezecimile de finală ale întrecerii din Emiratele Arabe Unite, moment în care adversara româncei a decis retragerea din turneu.

Pentru performanța de a se califica în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai, Jaqueline Cristian primește satisfacția de a ajunge pe locul 32 în clasamentul actualizat în timp real, poziție care înseamnă un record ierarhic de carieră.