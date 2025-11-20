România se va duela cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie. Dacă trece de Istanbul, naționala lui Mircea Lucescu va întâlni învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, cel mai probabil tot în deplasare, pe 31 martie.

Fostul selecționer Victor Pițurcă, omul care a bătut Turcia în 2012 după golul lui Gicu Grozav, a comentat tragerea la sorți și s-a arătat surprinzător de optimist.

Vitor Pițurcă: „Am avut șansă că am picat cu Turcia!”

Fostul selecționer crede că România a prins cel mai accesibil adversar din urna 1. Pițurcă este convins că România poate produce surpriza, mai ales dacă face un meci ofensiv la Istanbul.

„De ce am avut șansă?! Pentru că Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci. A lucrat cu ei, a antrenat naționala, pe unii chiar i-a debutat, i-a chemat pentru prima oară. Apoi, Turcia joacă fotbal, ceea ce nouă ne place. Putem să ne arătăm valoarea când cineva joacă.

Turcia este vulnerabilă și noi putem să profităm de acest lucru. Avem șansa noastră, mai ales după meciurile Turciei din preliminarii. Au pierdut la scor de maidan cu Spania. Când iei șase...

Acum e momentul ca Lucescu să-și arate adevărata valoare! Clasa de mare antrenor și calitatea sa. Putem să-i batem, dar știți ce ne trebuie la Istanbul? Să le dăm două goluri și abia așa avem șanse să ne calificăm”, a declarat Pițurcă, potrivit GSP.

Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

Turcia – România

Finală – 31 martie 2026