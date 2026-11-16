GALERIE FOTO Zinedine Zidane s-a abținut cu greu! Cum și-a „trezit” jucătorii la pauza meciului cu Turcia

Zinedine Zidane s-a abținut cu greu! Cum și-a „trezit” jucătorii la pauza meciului cu Turcia Nations League
SPORT.RO
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Zinedine Zidane a fost nemulțumit de jocul echipei sale din meciul cu Turcia.

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Franța s-a impus în fața Turciei, scor 2-1, într-un meci din runda a 6-a din Grupa 1 de Liga A din Nations League.

Francezii au terminat pe primul loc într-o grupă din care au mai făcut parte Italia și Belgia.

Zinedine Zidane i-a băgat în priză pe francezi la pauza meciului cu Turcia 

Jeremy Jacquet a dezvăluit după victoria de pe tren propriu că Zinedine Zidane a ridicat tonul la pauza meciului cu Turcia, când scorul era 0-0, iar starurile Franței nu jucau cum și-ar fi dorit fostul tehnician de la Real Madrid.

„Antrenorul ne-a spus la pauză că nu i s-a părut că suntem suficient de agresivi atunci când pierdeam mingea și am corectat acest lucru în repriza a doua. Nu a țipat, dar a ridicat tonul la pauză și ne-a vorbit despre lucrurile pe care trebuia să le îmbunătățim atunci când pierdeam mingea. A considerat că țineam prea mult mingea. Voia să ne mișcăm mai mult”, a spus Jaquet.

Elevii lui Zidane au înțeles mesajul, iar după pauză au marcat de două ori. Prima oară prin autogolul lui Emirhan Topcu (49'), iar apoi prin Eli Junior Kroupi (80'). Cu toate acestea, apărarea Franței nu a temrinat meciul fără gol primit și au avut emoții pe finalul partidei după golul lui Abdulkerim Bardakci (90')

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Zinedine a subliniat că naționala sa avea ca obiectiv calificarea, dar nu a ezitat să vorbească despre aspectele care nu i-au plăcut în jocul echipei sale.

„Obiectivul era să ne calificăm, eventual de pe primul loc. În ceea ce privește însă jocul prestat, putem fi puțin nedumeriți, mai ales în privința presingului din prima repriză. Când nu vezi anumite lucruri pe teren, ești puțin frustrat. Este vorba mai ales despre presing, pentru că le-am permis să creeze superiorități și nu am fost deloc buni la presing. Am corectat acest lucru la pauză și am fost mai buni după aceea. Sunt lucruri la care trebuie să mai progresăm. Eu nu am fost mulțumit, nici jucătorii nu au fost mulțumiți. Dar am corectat.

Am permis foarte multe ocazii, mai ales în prima repriză. În celelalte meciuri, acest lucru s-a întâmplat foarte rar. Nu este o problemă doar a defensivei, ci a întregii echipe. Nu este vorba despre unul sau doi jucători, ci despre lucruri pe care trebuie să le punem la punct. Presingul trebuie făcut de toată echipa. Avem nevoie să păstrăm mingea. Ne place să alergăm cu mingea, nu fără ea, nu acesta este stilul nostru. În repriza a doua am făcut mai bine acest lucru și trebuie să repetăm”, a spus Zidane după partidă.

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