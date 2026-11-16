Franța s-a impus în fața Turciei, scor 2-1, într-un meci din runda a 6-a din Grupa 1 de Liga A din Nations League.

Francezii au terminat pe primul loc într-o grupă din care au mai făcut parte Italia și Belgia.

Zinedine Zidane i-a băgat în priză pe francezi la pauza meciului cu Turcia

Jeremy Jacquet a dezvăluit după victoria de pe tren propriu că Zinedine Zidane a ridicat tonul la pauza meciului cu Turcia, când scorul era 0-0, iar starurile Franței nu jucau cum și-ar fi dorit fostul tehnician de la Real Madrid.

„Antrenorul ne-a spus la pauză că nu i s-a părut că suntem suficient de agresivi atunci când pierdeam mingea și am corectat acest lucru în repriza a doua. Nu a țipat, dar a ridicat tonul la pauză și ne-a vorbit despre lucrurile pe care trebuia să le îmbunătățim atunci când pierdeam mingea. A considerat că țineam prea mult mingea. Voia să ne mișcăm mai mult”, a spus Jaquet.

Elevii lui Zidane au înțeles mesajul, iar după pauză au marcat de două ori. Prima oară prin autogolul lui Emirhan Topcu (49'), iar apoi prin Eli Junior Kroupi (80'). Cu toate acestea, apărarea Franței nu a temrinat meciul fără gol primit și au avut emoții pe finalul partidei după golul lui Abdulkerim Bardakci (90')