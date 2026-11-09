OFICIAL Un jucător din liga a doua a fost convocat la naționala Franței de Zinedine Zidane!

Un jucător din liga a doua a fost convocat la naționala Franței de Zinedine Zidane! Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un fotbalist din liga a doua a primit prima convocare la naționala mare a Franței. 

TAGS:
Sael KumbediZinedine ZidaneFrantaNations League
Din articol

Sael Kumbedi (21 de ani), fundașul lui VfL Wolfsburg, echipă din liga a doua germană, a fost chemat de selecționerul Zinedine Zidane pentru a-l înlocui pe Pierre Kalulu, accidentat la coapsa stângă.

Kumbedi devine primul jucător din liga a doua convocat la naționala Franței după 2006. Ultimul care a primit o astfel de șansă a fost David Trezeguet, pe vremea când evolua la Juventus, în Serie B.

Kumbedi este cotat la 12 milioane de euro

Fundașul dreapta este titular la Wolfsburg, pentru care a bifat nouă apariții în acest sezon. În total, are 36 de meciuri pentru formația germană, cu cinci pase decisive livrate. Stoperul a ajuns definitiv la Wolfsburg în ianuarie 2026, după o perioadă petrecută la Olympique Lyon. Fotbalistul este cotat la 12 milioane de euro și are deja experiență la reprezentativele de juniori ale Franței.

  • A strâns 15 selecții la U17, șapte la U18, 17 la U19, șase la U20 și nouă la U21.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB, demolată de Sepsi OSK chiar pe ARCOM! Ciudățenia care apare pe site-ul FRF
FCSB, demolată de Sepsi OSK chiar pe ARCOM! Ciudățenia care apare pe site-ul FRF
Șumudică l-a văzut pe Drăguș la FCSB și a intervenit: "Se va irosi! Cei de acolo trebuie să-i interzică"
Șumudică l-a văzut pe Drăguș la FCSB și a intervenit: "Se va irosi! Cei de acolo trebuie să-i interzică"
Jucătorii care l-au enervat pe Hagi: „Vorbiți cu ei, nu cu mine! Eu merg înainte cu alții“
Jucătorii care l-au enervat pe Hagi: „Vorbiți cu ei, nu cu mine! Eu merg înainte cu alții“
ULTIMELE STIRI
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea
Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: "Așteptăm cu interes o reacție"

Grecii au publicat imaginile cu Octavian Popescu și au răbufnit: "Așteptăm cu interes o reacție"


Recomandarile redactiei
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
Nemaivăzut! Gigi Becali îl implică pe Mirel Rădoi la FCSB: ”Acum vorbesc cu el!”
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
OUT! Fotbalistul de la FCSB care pleacă în iarnă: „E un caz pierdut”
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
Cum au reacționat bosniacii după ce Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Gheorghe Hagi
Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman: ”Vin!”
Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman: ”Vin!”
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
ACUM FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, pe Sport.ro! Performanța lui Andrei Dumiter
Alte subiecte de interes
Zinedine Zidane, din nou în tricoul Real Madrid! Anunțul făcut de "galactici" a explodat pe rețelele sociale
Zinedine Zidane, din nou în tricoul Real Madrid! Anunțul făcut de "galactici" a explodat pe rețelele sociale
"Legendă!" Nadia Comăneci s-a pozat alături de Zinedine Zidane și fotografia a făcut senzație pe rețelele sociale
"Legendă!" Nadia Comăneci s-a pozat alături de Zinedine Zidane și fotografia a făcut senzație pe rețelele sociale
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
A câștigat turul barajului și are prima șansă să fie adversara României în Nations League
A câștigat turul barajului și are prima șansă să fie adversara României în Nations League
CITESTE SI
Amendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

stirileprotvAmendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!