Sael Kumbedi (21 de ani), fundașul lui VfL Wolfsburg, echipă din liga a doua germană, a fost chemat de selecționerul Zinedine Zidane pentru a-l înlocui pe Pierre Kalulu, accidentat la coapsa stângă.
OFICIAL Un jucător din liga a doua a fost convocat la naționala Franței de Zinedine Zidane!
Un fotbalist din liga a doua a primit prima convocare la naționala mare a Franței.
Kumbedi devine primul jucător din liga a doua convocat la naționala Franței după 2006. Ultimul care a primit o astfel de șansă a fost David Trezeguet, pe vremea când evolua la Juventus, în Serie B.
Kumbedi este cotat la 12 milioane de euro
Fundașul dreapta este titular la Wolfsburg, pentru care a bifat nouă apariții în acest sezon. În total, are 36 de meciuri pentru formația germană, cu cinci pase decisive livrate. Stoperul a ajuns definitiv la Wolfsburg în ianuarie 2026, după o perioadă petrecută la Olympique Lyon. Fotbalistul este cotat la 12 milioane de euro și are deja experiență la reprezentativele de juniori ale Franței.
- A strâns 15 selecții la U17, șapte la U18, 17 la U19, șase la U20 și nouă la U21.
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