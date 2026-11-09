Sael Kumbedi (21 de ani), fundașul lui VfL Wolfsburg, echipă din liga a doua germană, a fost chemat de selecționerul Zinedine Zidane pentru a-l înlocui pe Pierre Kalulu, accidentat la coapsa stângă.

Kumbedi devine primul jucător din liga a doua convocat la naționala Franței după 2006. Ultimul care a primit o astfel de șansă a fost David Trezeguet, pe vremea când evolua la Juventus, în Serie B.

Kumbedi este cotat la 12 milioane de euro

Fundașul dreapta este titular la Wolfsburg, pentru care a bifat nouă apariții în acest sezon. În total, are 36 de meciuri pentru formația germană, cu cinci pase decisive livrate. Stoperul a ajuns definitiv la Wolfsburg în ianuarie 2026, după o perioadă petrecută la Olympique Lyon. Fotbalistul este cotat la 12 milioane de euro și are deja experiență la reprezentativele de juniori ale Franței.