FOTO Corona Brașov, ”performanță fără precedent pentru o echipă din România”!

Corona Brașov, ”performanță fără precedent pentru o echipă din România”! Hochei
SPORT.RO
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Echipa noastră s-a calificat în premieră la turneul final al Cupei Continentale.

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corona brasovRadim ValcharTamas ReszeghColby McAuleySzilard RokalyDaniel Koger
Din articol

CSM Corona Braşov s-a calificat în premieră la turneul final al Cupei Continentale la hochei pe gheaţă, după ce a învins formaţia italiană Asiago Hockey cu scorul de 5-1 (1-1, 1-0, 3-0), duminică seara, la Asiago, în ultimul meci din Grupa D, în turul al doilea al competiţiei.

Vicecampioana Corona, 5-1 cu Asiago Hockey din Italia și calificare în Final Six

Gazdele au deschis scorul prin Nick Porco (06:36), dar vicecampioana României a reuşit să puncteze de cinci ori până la final şi să obţină victoria. 

Golurile echipei de sub Tâmpa au fost reuşite de Radim Valchar (14:55), Tamas Reszegh (29:47), Colby McAuley (44:12), Szilard Rokaly (49:05) şi Daniel Koger (50:28).

În celălalt meci al zilei, Nomad Astana a dispus de echipa daneză Herlev Eagles cu 3-0.

Cine sunt cele șase echipe care vor participa la turneul final

În clasamentul final, pe primul loc s-a clasat Nomad Astana, campioana din 2024, cu 9 puncte, urmată de Herlev Eagles, 6 puncte, Corona, 3 puncte, Asiago Hockey, 0 puncte. 

Primele trei clasate s-au calificat la turneul final, care va avea loc în perioada 14-17 ianuarie 2027, scrie Agerpres. Celelalte trei participante sunt Rouen Dragons, GKS Katowice şi Belfast Giants.

Reacția clubului Corona Brașov

”🏒 Corona Brașov scrie o pagină importantă în istoria sportului românesc! Formația de sub Tâmpa a învins HC Asiago cu scorul de 5-1 și și-a asigurat calificarea în Final Six-ul Cupei Continentale la hochei pe gheață, o performanță fără precedent pentru o echipă din România!

🇷🇴 Nicio altă formație românească nu a reușit să ajungă în faza finală a acestei competiții în cei 28 de ani de existență. Corona Brașov reușește astfel o performanță extraordinară și duce hocheiul românesc la un nou nivel de reprezentare internațională.

Brașovenii au încheiat Grupa D pe locul al treilea, poziție care le-a asigurat accesul în Final Six. Este o ediție specială a competiției, fiind pentru prima dată când IIHF oferă posibilitatea disputării fazei finale între șase echipe.

🇪🇺 Alături de Corona Brașov, din Grupa D s-au calificat Herlev Eagles și Nomad Astana, în timp ce din Grupa C au obținut biletele pentru faza finală Rouen, GKS Katowice și Belfast Giants” (Corona Brașov)

Foto: Corona Brașov

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