Corona Braşov a devenit a treia echipă din România calificată în grupele competiţiei de handbal feminin EHF European League, după ce a învins formaţia franceză Chambray Touraine Handball cu scorul de 26-25 (11-10), duminică seara, în Sala Sporturilor ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', în manşa secundă a turului al treilea preliminar.

Sorina Grozav (foto) și compania s-au impus şi în prima manşă tot cu 26-25.

Corona Brașov - Chambray Touraine Handball 26-25 în retur după 26-25 în tur

Corona Brașov se alătură astfel formaţiilor SCM Râmnicu Vâlcea şi HC Dunărea Brăila în grupele EHF European League, pe lângă campioana Gloria Bistrița și vicecampioana CSM București din EHF Champions League.

Echipa braşoveană a dominat jocul de la un capăt la altul, încheind prima repriză cu avans minim, 11-10, după ce a condus de mai multe ori la diferenţă de trei goluri.

În partea secundă, Corona a condus şi la şase goluri (23-17), dar s-a impus la limită, după ce Chambray a marcat ultimele patru goluri ale partidei.

Ana Berbece, MVP pentru brașovence

Pentru Corona au înscris Ana Berbece 5 goluri, Magda Balsam 4, Karolina Kochaniak 4, Sorina Grozav 4, Eva Kerekes 3, Ksenia Makeeva 2, Sara Afentaler 1, Bianca Bazaliu 1, Andreea Popa 1, Emoke Varga 1.

Renata Lais De Arruda a avut 9 intervenţii (29,03%).

Golurile oaspetelor au fost reuşite de Coura Kanoute 5 goluri, Mathilde Amelot 4, Constance Mauny 3, Dawiya Abdou 3, Lucie Modenel 3, Ylana Richard 2, Jovana Stoiljkovic 2, Manon Grimaud 2, Vilma Matthijs Holmberg 1.

Rinka Duijndam a avut 11 intervenţii (32,35%), iar Emma Perche a apărat 4 şuturi (57,14%).

Dunărea Brăila - Molde Elite 33-24 după 29-30 în prima manșă

HC Dunărea Brăila s-a calificat în grupele competiţiei de handbal feminin EHF European League, după ce a învins formaţia norvegiană Molde Elite, cu scorul de 33-24 (15-13), duminică, în Sala Polivalentă Danubius, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.

Dunărea Brăila pierduse prima manşă la diferenţă de un gol, 29-30.

După o primă repriză echilibrată, încheiată în avantaj pentru gazde (15-13), Dunărea s-a desprins şi a câştigat clar.

Echipa brăileană are nu mai puţin de nouă reprezentante în lotul României care va participa la EHF EURO 2026.

Elena Roșu, cu 7 goluri, cea mai bună brăileancă în meciul din Sala Polivalentă Danubius

Pentru echipa antrenată de Bogdan Burcea au marcat Elena Roşu 7 goluri, Rebeca Necula 6, Valeria Kirdiaşeva 5, Alisia Boiciuc 4, Mihaela Mihai 2, Daria Florentina Mihăilă 2, Cristina Laslo 2, Mariam Mohamed 2, Beatrice Raicea 1, Diana Lixăndroiu 1, Bobana Klikovac 1.

Elena Şerban a avut 12 intervenţii (42,86%), iar Bianca Curmenţ a apărat 4 şuturi (33,33%).

Golurile echipei scandinave au fost reuşite de Selin Kamburce 7, Johanne Halseth Nypan 5, Clara Petersson Bergsten 4, Lene Kristiansen Tveiten 3, Olivia Mathilde Simonsen 3, Sherin Obaidli 1, Tonje Loeseth 1.

Eli Smoergrav Skogstrand a totalizat 19 intervenţii (39,58%).

Info: Agerpres

Foto: Corona Brașov