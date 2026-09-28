FOTO ȘI VIDEO Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"

Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: &quot;Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal&quot; Nations League
SPORT.RO
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Portugalia a învins Norvegia, la Oslo, scor 2-1, în runda a doua din Liga Națiunilor. Pe finalul partidei a izbucnit și un conflict între jucătorii celor două echipe, după o intrare urâtă a lui Bernardo Silva.

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Joao Felix a deschis scorul la Oslo, în minutul 17, iar Erling Haaland a restabilit egalitatea în debutul actului secund. Portugalia a plecat cu toate punctele după ce Goncalo Ramos a reușit golul decisiv în minutul 54.

Martin Odegaard îl acuză pe Bernardo Silva de un fault dur, intenționat

Introdus în minutul 87, Bernardo Silva a fost protagonistul unui gest care i-a adus mai multe critici. Noul jucător de la Real Madrid l-a lovit destul de puternic în gleznă pe Martin Odegaard, care pasase mingea cu multă vreme înaintea contactului.

A părut să fie o lovitură intenționată din partea lui Bernardo Silva, care s-a ales doar cu cartonașul galben. Martin Odegaard s-a resimțit după faultul suferit, iar la final a avut o reacție dură față de fostul rival din duelurile Arsenal - Manchester City.

"Am primit o lovitură la gleznă. Probabil că nu o să-mi treacă până diseară, dar sper să mă simt mai bine în următoarele zile. A fost un gest fără sens din partea lui. M-a lovit cu mult timp după ce pasasem mingea. Nu înțeleg ce a vrut să facă.

Pe el trebuie să-l întrebați ce a făcut. Eu nu știu (n.r - dacă a avut legătură cu rivalitatea Arsenal - Manchester City). Așa ceva nu are ce căuta pe un teren de fotbal. E păcat că unii oameni se comportă așa, dar asta e viața", a spus Odegaard, la TV2, potrivit A Bola.

Odegaard a adăugat că Bernardo Silva nu și-a prezentat scuzele după intervenția respectivă.

Norvegia - Portugalia, meci marcat și de absența lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut deplasarea la Oslo, însă a rămas pe banca de rezerve. Selecționerul Jorge Jesus, care a efectuat toate cele cinci modificări permise de regulament, a preferat să mizeze în primul 11 pe Joao Felix și Goncalo Ramos, autorii golurilor.

La finalul meciului, cel mai probabil nemulțumit că nu a prins niciun minut, Cristiano Ronaldo a plecat direct la vestiare și nu a mers alături de colegi în fața suporterilor portughezi pentru a le mulțumi, scrie A Bola.

A fost primul meci oficial, după o pauză de 18 ani, în care Cristiano Ronaldo este rezervă neutilizată pentru Portugalia. Precedentul astfel de moment data de la Europeanul din 2008, contra Elveției.

Întrebat despre gestul lui Ronaldo de a pleca direct la vestiare și de a nu saluta publicul, selecționerul Jorge Jesus a refuzat să comenteze. Totuși, experimentatul antrenor a explicat că Ronaldo "nu poate juca titular două meciuri consecutive" într-un interval atât de scurt.

"Fiecare meci are strategia lui, iar eu trebuie să aleg cei mai potriviți jucători pentru acel meci. Cristiano nu a jucat astăzi fiindcă desfășurarea partidei mi-a schimbat planurile. Intenția mea era să-l folosesc în repriza a doua, dar, având în vedere scorul, am simțit că nu era momentul potrivit să-l introduc. Asta nu înseamnă însă că nu va juca împotriva Danemarcei. Dacă astăzi am făcut patru schimbări, sunt capabil să fac patru sau cinci și împotriva Danemarcei", a mai spus Jorge Jesus.

  • Cristiano ronaldo norvegia portugalia 11
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