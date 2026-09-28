Joao Felix a deschis scorul la Oslo, în minutul 17, iar Erling Haaland a restabilit egalitatea în debutul actului secund. Portugalia a plecat cu toate punctele după ce Goncalo Ramos a reușit golul decisiv în minutul 54.

Martin Odegaard îl acuză pe Bernardo Silva de un fault dur, intenționat

Introdus în minutul 87, Bernardo Silva a fost protagonistul unui gest care i-a adus mai multe critici. Noul jucător de la Real Madrid l-a lovit destul de puternic în gleznă pe Martin Odegaard, care pasase mingea cu multă vreme înaintea contactului.

A părut să fie o lovitură intenționată din partea lui Bernardo Silva, care s-a ales doar cu cartonașul galben. Martin Odegaard s-a resimțit după faultul suferit, iar la final a avut o reacție dură față de fostul rival din duelurile Arsenal - Manchester City.

"Am primit o lovitură la gleznă. Probabil că nu o să-mi treacă până diseară, dar sper să mă simt mai bine în următoarele zile. A fost un gest fără sens din partea lui. M-a lovit cu mult timp după ce pasasem mingea. Nu înțeleg ce a vrut să facă.

Pe el trebuie să-l întrebați ce a făcut. Eu nu știu (n.r - dacă a avut legătură cu rivalitatea Arsenal - Manchester City). Așa ceva nu are ce căuta pe un teren de fotbal. E păcat că unii oameni se comportă așa, dar asta e viața", a spus Odegaard, la TV2, potrivit A Bola.

Odegaard a adăugat că Bernardo Silva nu și-a prezentat scuzele după intervenția respectivă.