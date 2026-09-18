VIDEO EXCLUSIV Ianis Hagi, titular la Suedia - România? "Așa ar putea începe!"

Ianis Hagi, titular la Suedia - România? &quot;Așa ar putea începe!&quot; Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România se pregătește de primul meci din Liga Națiunilor, cel cu Suedia, programat pe 25 septembrie, în deplasare.

TAGS:
Ianis HagiGheorghe HagiEchipa NationalaCristi Pulhacdaniel birligea
Din articol

Gică Hagi a anunțat, vineri, lotul final pentru această acțiune, una care va cuprinde nu mai puțin de 4 jocuri oficiale: cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia. Selecționerul va avea la dispoziție câte trei jucători pe post.

Cristi Pulhac vede un sistem 5-3-1-1 la naționala României, cu Ianis Hagi titular

Având în vedere nivelul ridicat al adversarilor, dar și faptul că selecționerul a convocat 7 fundași centrali, Cristi Pulhac spune că nu ar fi surprins dacă Gică Hagi ar miza pe un sistem cu 3 stoperi la partida cu Suedia. Fostul fundaș de la Dinamo a avansat și o formulă de joc 5-3-1-1, cu Ianis Hagi în spatele lui Daniel Bîrligea.

"Ar putea juca un 5-3-1-1 dacă a luat atât de mulți fundași centrali. Mă gândesc la un Ianis Hagi în spatele lui Bîrligea. La mijloc, Răzvan Marin, Vlad Dragomir și Nicolae Stanciu, iar în fața lor Ianis și Bîrligea. Așa ar putea începe, dar după se poate transforma pe parcurs.

Noi avem dubii pentru că ne facem tactica defensivă, cu 5 fundași. Dacă era un 4-3-3 sau 4-2-3-1, îi așezam mai bine și încăpeau toți", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.

Publicitate

Merita Ianis Hagi să fie convocat? Ce spune Robert Niță

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre selecția făcut de Gică Hagi și a fost întrebat dacă Ianis Hagi merita să facă parte din lotul echipei naționale pentru meciurile din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia.

„Joacă titular în Turcia la echipa de club. Da, e scos în minutul 40, dar joacă titular în Turcia, unde nu e un campionat la îndemâna oricui. 

Vedem că Drăguș vine din Turcia, e adevărat că de la o echipă care are mai mulți bani și care investește, dar vine înapoi în România pentru că nu prea joacă. Ianis Hagi este unul dintre jucătorii cu experiență internațională, așa cum a spus selecționerul că vrea.

(n.r. dacă merita Marius Corbu să fie selecționat) Atunci Ianis Hagi merită convocat 2000 la sută, pentru că ăia din Turcia sunt mai buni decât jumătate din jucătorii care vin de la alte echipe”, a spus Robert Niță.

Programul meciurilor tricolorilor

Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 

Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională).

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
Căpitanul unei participante de la Cupa Mondială 2026 și-a anunțat retragerea de la echipa națională
Căpitanul unei participante de la Cupa Mondială 2026 și-a anunțat retragerea de la echipa națională
Fosta speranță a lui Manchester United va juca în MLS, unde va fi coleg cu doi frați români
Fosta speranță a lui Manchester United va juca în MLS, unde va fi coleg cu doi frați români
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă: echipele de start
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă: echipele de start
UTA - Sepsi OSK 1-0 | Arădenii câștigă meciul după un final nebun!
UTA - Sepsi OSK 1-0 | Arădenii câștigă meciul după un final nebun!
Dinamo și Rapid cu aceeași problemă: ”Asta le lipsește!”
Dinamo și Rapid cu aceeași problemă: ”Asta le lipsește!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”

Iubita lui Jude Bellingham a dat peste cap internetul cu ultima postare: ”Ți-o fur, Jude! / Ești superbă!”



Recomandarile redactiei
Dinamo și Rapid cu aceeași problemă: ”Asta le lipsește!”
Dinamo și Rapid cu aceeași problemă: ”Asta le lipsește!”
Zidane a anunțat lotul Franței! Multe nume noi, absențe notabile + cine va fi căpitan
Zidane a anunțat lotul Franței! Multe nume noi, absențe notabile + cine va fi căpitan
Căpitanul unei participante de la Cupa Mondială 2026 și-a anunțat retragerea de la echipa națională
Căpitanul unei participante de la Cupa Mondială 2026 și-a anunțat retragerea de la echipa națională
Fosta speranță a lui Manchester United va juca în MLS, unde va fi coleg cu doi frați români
Fosta speranță a lui Manchester United va juca în MLS, unde va fi coleg cu doi frați români
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă: echipele de start
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă: echipele de start
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
”Îi încheie cariera?” Verdict în cazul lui Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul ”Pyro”
”Îi încheie cariera?” Verdict în cazul lui Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul ”Pyro”
Cristi Pulhac face praf un jucător din Liga 1: ”La cum a jucat nu prindea nici lotul de tineret”
Cristi Pulhac face praf un jucător din Liga 1: ”La cum a jucat nu prindea nici lotul de tineret”
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!