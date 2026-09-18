Gică Hagi a anunțat, vineri, lotul final pentru această acțiune, una care va cuprinde nu mai puțin de 4 jocuri oficiale: cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia. Selecționerul va avea la dispoziție câte trei jucători pe post.
Cristi Pulhac vede un sistem 5-3-1-1 la naționala României, cu Ianis Hagi titular
Având în vedere nivelul ridicat al adversarilor, dar și faptul că selecționerul a convocat 7 fundași centrali, Cristi Pulhac spune că nu ar fi surprins dacă Gică Hagi ar miza pe un sistem cu 3 stoperi la partida cu Suedia. Fostul fundaș de la Dinamo a avansat și o formulă de joc 5-3-1-1, cu Ianis Hagi în spatele lui Daniel Bîrligea.
"Ar putea juca un 5-3-1-1 dacă a luat atât de mulți fundași centrali. Mă gândesc la un Ianis Hagi în spatele lui Bîrligea. La mijloc, Răzvan Marin, Vlad Dragomir și Nicolae Stanciu, iar în fața lor Ianis și Bîrligea. Așa ar putea începe, dar după se poate transforma pe parcurs.
Noi avem dubii pentru că ne facem tactica defensivă, cu 5 fundași. Dacă era un 4-3-3 sau 4-2-3-1, îi așezam mai bine și încăpeau toți", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.
Merita Ianis Hagi să fie convocat? Ce spune Robert Niță
Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre selecția făcut de Gică Hagi și a fost întrebat dacă Ianis Hagi merita să facă parte din lotul echipei naționale pentru meciurile din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia.
„Joacă titular în Turcia la echipa de club. Da, e scos în minutul 40, dar joacă titular în Turcia, unde nu e un campionat la îndemâna oricui.
Vedem că Drăguș vine din Turcia, e adevărat că de la o echipă care are mai mulți bani și care investește, dar vine înapoi în România pentru că nu prea joacă. Ianis Hagi este unul dintre jucătorii cu experiență internațională, așa cum a spus selecționerul că vrea.
(n.r. dacă merita Marius Corbu să fie selecționat) Atunci Ianis Hagi merită convocat 2000 la sută, pentru că ăia din Turcia sunt mai buni decât jumătate din jucătorii care vin de la alte echipe”, a spus Robert Niță.
Programul meciurilor tricolorilor
Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)
Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI
Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)
Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională).
Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
MIJLOCAȘI
- Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
ATACANȚI
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).