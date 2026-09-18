Gică Hagi a anunțat, vineri, lotul final pentru această acțiune, una care va cuprinde nu mai puțin de 4 jocuri oficiale: cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia. Selecționerul va avea la dispoziție câte trei jucători pe post.

Cristi Pulhac vede un sistem 5-3-1-1 la naționala României, cu Ianis Hagi titular

Având în vedere nivelul ridicat al adversarilor, dar și faptul că selecționerul a convocat 7 fundași centrali, Cristi Pulhac spune că nu ar fi surprins dacă Gică Hagi ar miza pe un sistem cu 3 stoperi la partida cu Suedia. Fostul fundaș de la Dinamo a avansat și o formulă de joc 5-3-1-1, cu Ianis Hagi în spatele lui Daniel Bîrligea.

"Ar putea juca un 5-3-1-1 dacă a luat atât de mulți fundași centrali. Mă gândesc la un Ianis Hagi în spatele lui Bîrligea. La mijloc, Răzvan Marin, Vlad Dragomir și Nicolae Stanciu, iar în fața lor Ianis și Bîrligea. Așa ar putea începe, dar după se poate transforma pe parcurs.

Noi avem dubii pentru că ne facem tactica defensivă, cu 5 fundași. Dacă era un 4-3-3 sau 4-2-3-1, îi așezam mai bine și încăpeau toți", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.