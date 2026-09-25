Fotbalistul lui Dan Șucu, pe primul loc în Serie A: „Niciun jucător de la Inter nu e în acest top”

Genoa a început cu stângul acest sezon din Serie A și are patru înfrângeri și o remiză în primele cinci etape.

Echipa finanțată de Dan Șucu este pe locul 19 în campionatul din Italia și doar Venezia, care nu are nicio victorie în primele cinci meciuri, este sub Genoa în clasament.

Jucătorul de la Genoa surprinde! Clasamentul în care echipa lui Șucu este peste Interul lui Chivu

După primele cinci etape, Genoa se află pe primul loc la capitolul driblingurilor reușite de un fotbalist. Junior Messias are cele mai multe driblinguri, 16 la număr, la egalitate cu Assane Diao de la Como care are tot 16.

Marea surpriză a acestui top este că niciun jucător de la Inter, campioana Italiei și echipa de pe locul 2 în Serie A, nu are niciun jucător în acest top 10. Italienii de la TMW.com au explicat acest fapt prin stilul de joc al lui Cristi Chivu, care nu se bazează pe faze personale ale jucătorilor săi.

Clasamentul complet, potrivit datelor oficiale ale Lega Serie A, este: