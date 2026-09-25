Fotbalistul lui Dan Șucu, pe primul loc în Serie A: „Niciun jucător de la Inter nu e în acest top”

Fotbalistul lui Dan Șucu, pe primul loc în Serie A: „Niciun jucător de la Inter nu e în acest top” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa este pe primul loc în Serie A la un capitol interesant.

TAGS:
dan sucuGenoaSerie AIntercristi chivujunior messias
Din articol

Genoa a început cu stângul acest sezon din Serie A și are patru înfrângeri și o remiză în primele cinci etape.

Echipa finanțată de Dan Șucu este pe locul 19 în campionatul din Italia și doar Venezia, care nu are nicio victorie în primele cinci meciuri, este sub Genoa în clasament.

Jucătorul de la Genoa surprinde! Clasamentul în care echipa lui Șucu este peste Interul lui Chivu

După primele cinci etape, Genoa se află pe primul loc la capitolul driblingurilor reușite de un fotbalist. Junior Messias are cele mai multe driblinguri, 16 la număr, la egalitate cu Assane Diao de la Como care are tot 16.

Marea surpriză a acestui top este că niciun jucător de la Inter, campioana Italiei și echipa de pe locul 2 în Serie A, nu are niciun jucător în acest top 10. Italienii de la TMW.com au explicat acest fapt prin stilul de joc al lui Cristi Chivu, care nu se bazează pe faze personale ale jucătorilor săi.

Clasamentul complet, potrivit datelor oficiale ale Lega Serie A, este:

  1. Junior Messias (Genoa) – 16
  2. Assane Diao (Como) – 16
  3. Franco Mastantuono (Fiorentina) – 14
  4. Giorgi Kvernadze (Frosinone) – 13
  5. Armand Laurienté (Sassuolo) – 13
  6. Donyell Malen (Roma) – 12
  7. Mandela Keita (Parma) – 12
  8. Matteo Cancellieri (Lazio) – 11
  9. Matías Soulé (Roma) – 10
  10. Nico Paz (Como) – 10
  • Junior messias 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Junior Messias (35 de ani) nu are însă nicio reușită în acest sezon în tricoul lui Genoa în șase meciuri jucate.

Brazilianul adus de la AC Milan în ianuarie 2024 în schimbul a 1,5 milioane de euro este cotat la 1,1 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapid - Genoa, amical frățește pe Giulești în pauza internațională. Când are loc meciul de pregătire
Rapid - Genoa, amical frățește pe Giulești în pauza internațională. Când are loc meciul de pregătire
Ce șanse are Daniele De Rossi să fie dat afară de Dan Șucu de la Genoa
Ce șanse are Daniele De Rossi să fie dat afară de Dan Șucu de la Genoa
Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?! Dezvăluirea momentului despre căpitanul naționalei: „Încă din perioada Genoa”
Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?! Dezvăluirea momentului despre căpitanul naționalei: „Încă din perioada Genoa”
Dezastrul continuă la Genoa lui Dan Șucu!
Dezastrul continuă la Genoa lui Dan Șucu!
„Suntem un fel de diesel!” Răzvan Raț știe cauzele dezastrului de la Genoa: „Nu arată deloc bine”
„Suntem un fel de diesel!” Răzvan Raț știe cauzele dezastrului de la Genoa: „Nu arată deloc bine”
ULTIMELE STIRI
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
Samuel Eto'o a numit următorul 'Balon de Aur': ”Oricare ar fi verdictul!”
Samuel Eto'o a numit următorul 'Balon de Aur': ”Oricare ar fi verdictul!”
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"



Recomandarile redactiei
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
Cipru U21 - România U21, de la 19:00, EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO! Calculele calificării la EURO
Cipru U21 - România U21, de la 19:00, EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO! Calculele calificării la EURO
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

stirileprotv Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

stirileprotv Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

stirileprotv De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!