"Romania nu merita sa castige!" Niciun pic de fair-play din partea austriecilor dupa infrangerea din Nations League! "Nu stiu cum au marcat trei goluri!"

Romania a castigat pe terenul Austriei, scor 3-2, in meciul din a doua etapa a Nations League.

Dupa infrangerea suferita acasa, austriecii au comentat total lipsit de fair-play partida in presa nationala.

De exemplu, capitanul echipei, Julian Baumgartlinger, a spus ca "tricolorii" nu meritau victoria. "Evaluarea sanselor noastre nu a fost buna, in schimb Romania a fost foarte eficienta. Nu cred ca Romania merita sa castige, dar ar fi trebuit sa jucam mai bine.

Ne-am gasit bine ritmul dupa 15 minute, de asemenea, am iesit bine de la vestiare in a doua repriza. Dar lovitura libera dinaintea celui de-al doilea gol a fost nejustificata. Am avut sanse mai mult decat suficiente de a castiga", a declarat fotbalistul, potrivit Der Standard.

In plus, fundasul Martin Hinteregger a afirmat ca nu intelege cum au reusit jucatorii lui Mirel Radoi sa inscrie. "Nu cred ca infrangerea a fost meritata. In general, am avut jocul sub control, nici macar nu stiu cum au marcat cele trei goluri. La final, nu a fost suficient. Cand esti condus atat de devreme, este dificil sa revii, dar am fost echipa mai buna in ceea ce priveste evolutia", a punctat Martin Hinteregger.

Marcatorul primului gol al austriecilor, Christoph Baumgartner, a fost un pic mai moderat si s-a limitat la a-si analiza echipa, despre care a spus nu a inceput bine jocul: "Sunt clar nemultumit, doua goluri nu ne-au ajutat. Ne-am dorit cu adevarat sa castigam, asa ca nu conteaza daca am inscris. Nu am inceput bine, dar apoi am revenit bine, insa nu am reusit o presiune mare, ca in jocul din Norvegia."