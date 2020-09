Incantat MAXIM dupa victoria cu Austria! Reactia lui Alex Maxim dupa unul dintre cele mai bune meciuri pentru nationala + Mesaj pentru Sumudica

Nationala Romaniei s-a impus in deplasarea din Austria, 3-2.

'Tricolorii' au castigat in Austria dupa un meci solid. Denis Alibec a deschis scorul in minutul 3, iar Baumgartner a egalat in minutul 17, stabilind scorul primei reprize.

Nationala lui Radoi a inceput la fel de bine si repriza secunda, cu un gol rapid al lui Dragos Grigore, iar Alex Maxim a inscris in minutul 70 cu un lob superb. Austriecii au mai marcat o data prin Onisiwo, insa romanii au inchis bine finalul de meci si au plecat victoriosi.

Unul dintre cei mai buni jucatori din aceasta seara, Alex Maxim a vorbit la finalul meciului despre jocul bun al nationalei.

"Simt bucurie, toata lumea e incantata, e o consecinta a muncii, ma bucur ca am reusit sa castigam marcand 3 goluri pe terenul Austriei. Ma bucur ca ne-am revenit dupa meciul cu Irlanda, din punct de vedere psihic. Am facut o partida foarte buna si din punct de vedere tactic, dar si fizic.

Lasand la o parte numarul, am spus de atatea ori ca e mandrie si onoare sa imbrac tricoul nationalei. Am incercat sa imi fac treaba cat mai bine, stiam ca sunt periculosi, am incercat sa fac treaba buna atat pe faza ofensiva, cat si defensiva.

Toate deciziile luate in ultima perioada au fost cu scopul de a ma intoarce la nationala, de a avea meciuri in picioare si de a prinde un turneu final.

Vreau sa ii multumesc si lui Marius Sumudica pentru toata increderea acordata!", a spus Alex Maxim la PRO TV.