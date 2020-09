Nu toti 'tricolorii' au impresionat in meciul cu Austria! Pe cine a 'urecheat' Cornel Dinu: "Sunt putin pretentios si am rezerve fata de doi titulari!"

Romania s-a impus in deplasarea din Austria cu scorul de 3-2 si este pe locul 1 in grupa din Nations League.

Desi 'tricolorii' au castigat meciul contra celui mai dificil adversar din grupa, nu toti fotbalistii au impresionat. Cornel Dinu nu a fost convins de doi dintre titularii lui Mirel Radoi. El l-a sfatuit pe selectioner sa isi formeze o echipa cu care sa intre pe teren in fiecare partida.

"Trebuie sa avem o ingaduinta cu Radoi, trebuie sa-si cunoasca meseria mai bine, ca o face de putin timp. Lucrurile sunt clare. Formula care se confirma trebuie sa fie cea pe care o ai in continuare.

Eu sunt putin pretentios, ca se spune ca am fost un aparator. Am rezerve la Chiriches si am rezerve despre jocul defensiv al lui Bancu. Spre deosebire de Burca, cel care a confirmat de acum un an de zile. Dar iata, a facut bine faza defensiva in totalitate. A inchis mai bine jocul decat Bancu, cel care, in prima repriza...", a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport.

Fostul fotbalist i-a remarcat, in schimb, printre altii, pe Florinel Coman, Alexandru Maxim si Nicolae Stanciu.

"Atunci cand conceptia de joc e apropiata de fotbalul pe care-l traiesti... Iancu e apropiat de adevar, chiar si Deac, care patrunde cu mingea la picior, e tehnic. A ondulat prin fata aparatorului advers, i-a dat pasa si am inceput cu 1-0.

O partida foarte buna a facut-o Cretu, apoi cei doi interi (n.r. Maxim si Stanciu), despre care s-a dovedit ca nu au ce cauta in romb. Rombul e depasit, il joci daca nu-ti placea geometria la scoala.

L-as remarca pe Coman, care nu doar ca a avut cateva incursiuni in atac, a rezistat fizic 90 de minute si de multe ori l-a blocat bine pe cel mai bun aparator lateral al austriecilor, Laimer", a adaugat Dinu.