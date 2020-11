REGELE RAMOS! Capitanul nationalei Spaniei a devenit cel mai selectionat fotbalist european din toate timpurile!  A ajuns la 177 de selectii

Spania a jucat in deplasare cu Elvetia, in etapa a cincea din Nations League.

A fost un meci special pentru capitanul echipei antrenate de Luis Enrique, Sergio Ramos, care a bifat selectia cu numarul 177 pentru prima reprezentativa.

Astfel, Ramos l-a depasit pe legendarul Gianluigi Buffon si a devenit cel mai selectionar fotbalist european din toate timpurile.

177 Spain games. @SergioRamos passes Gianluigi Buffon to become the most capped European player of all time ???? pic.twitter.com/hnqyVpeUmF