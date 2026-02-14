Fost internațional român cu 26 de apariții la prima reprezentativă, Gică Craioveanu s-a retras în 2006, la Getafe. În Spania a mai jucat pentru Villarreal și Real Sociedad. Craioveanu a ajuns la iberici în 1998, după ce petrecuse patru ani la Universitatea Craiova.

Cum se simte Gică Craioveanu la 58 de ani. Fostul atacant și-a serbat ziua în Slatina: ”S-au schimbat multe”

Gică Craioveanu și-a serbat ziua în Slatina, la restaurantul Marini. Fostul campion din Liga 1 cu Craiova este președinte la CSM Slatina, iar săptămâna viitoare va fi în tribună la meciul cu Câmpulung (sâmbătă, 21 februarie, 11:00).

”Mă simt mai bine ca acum 5-6 ani, sincer. S-au schimbat multe. Sunt mai fericit. Parcă mai împlinit!”, a recunoscut Gică Craioveanu.

În Bănie, fostul atacant și-a mai trecut în cont și două cupe. Pe prima a câștigat-o în 1991, iar pe a doua în 1993

”(n.r. Ți-ai mai dori să poți juca măcar cinci minute?) Da, dar nu să fiu ridicol! Mi-aș dori să joc 5-10, poate un sfert de oră, dar să știm când să ne retragem. Au fost ani superbi, dar nu aș face față, sincer, în momentul actual. Nici eu, niciun jucător trecut de 40-45 de ani nu ar face față.

Copiii din ziua de azi au altă viteză. Noi aveam mai multă tehnică, dar ei parcă sunt avioane.

Dacă va fi vreodată un meci de retragere pentru mine va fi la Craiova. Universitatea, chiar dacă am plecat de la Slatina, de mic, la 13 ani și jumătate am început și am avut o perioadă frumoasă aici și sunt recunoscător tot timpul acelor oameni, Craiova a rămas și va rămâne mereu în sufletul meu, în inima mea. Datorită Craiovei am ajuns în fotbalul mare și nu se pune problema să joc în altă parte”, a mai spus fostul internațional.

Gică Craioveanu a obținut de-a lungul carierei sale și două titluri individuale. A fost golgheter în sezonul 1993/94 în Liga 1 cu 22 de goluri, dar și în sezonul următor, cu 27 de reușite.