Fostul căpitan „nerazzurro” a vorbit pentru Tuttosport cu câteva ore înaintea marelui meci, subliniind forma superioară a gazdelor. Ranocchia a ținut să scoată în evidență impactul tehnicianului român pe banca milanezilor, considerând că acesta a reușit să contrazică toate previziunile negative.

„Inter pornește ca favorită pentru că ajunge în cele mai bune condiții. Chivu este un antrenor foarte mare care i-a făcut pe sceptici să se răzgândească, face ceva extraordinar”, a spus Ranocchia.

În tabăra adversă, fostul fundaș consideră că Luciano Spalletti este figura capabilă să inverseze traiectoria celor de la Juventus și să readucă calitatea în jocul „Bătrânei Doamne”.

Apărarea, punctul forte

Ranocchia a analizat și compartimentul defensiv al interiștilor, pe care îl consideră cel mai bun din campionat. Acesta i-a nominalizat pe Bastoni, Bremer (menționat în contextul elitei din Serie A), Akanji și pe veteranul Acerbi.

„Bastoni este deja unul dintre cei mai buni fundași centrali din lume, cu Bremer este la top în Serie A. Akanji este o garanție. Fără să-l uităm pe Acerbi: are vârsta mea, dar continuă să aibă prestații optime”, a mai spus fostul căpitan al lui Inter.

Fostul internațional italian a vorbit și despre piața transferurilor, atrăgând atenția asupra lui Muharemovic, fundașul celor de la Sassuolo, pe care îl vede pregătit pentru pasul la un nivel superior, chiar la Inter Milano.

„Face lucruri importante, pare pregătit să facă saltul la o echipă mare. Poate fi un băiat de Inter”, s-a arătat convins Ranocchia.