Dennis Man a început jocul pe banca de rezerve și a intrat pe teren abia în minutul 64, însă a reușit să își treacă în cont un gol.

Ivan Perisic, criticat după meciul pierdut de PSV cu Volendam

Kenneth Perez, fostul jucător danez trecut pe la Ajax, PSV Eindhoven și Twente, a analizat eșecul suferit de echipa lui Dennis Man pe terenul celor de la Volendam.

”PSV a jucat direct. Au luat însă decizii extrem de proaste în ultima treime, atât la demarcări pentru a se elibera unii pe alții, cât și la finalizare. Dacă nu îți creezi ocazii, Volendam rămâne în joc”, și-a început discursul Kenneth Perez, conform Voetbal Zone.

În meciul disputat vineri seară, Van Cruijsen a deschis scorul în minutul 67, însă Dennis Man, intrat și el de pe bancă, la fel ca marcatorul celor de la Volendam, a reușit să restabilească egalitatea în minutul 82.

Având în vedere că PSV mai avea aproximativ 10 minute la dispoziție să marcheze golul victoriei, Perez a mărturisit că în acel moment era convins că punctele vor merge la echipa internaționalului român, lucru care nu s-a întâmplat, pentru că Oehlers a marcat golul victoriei pentru gazde în minutul 87.

”Apoi te gândești: bine, poate 1-1 se va transforma în 2-1 pentru PSV. Nici vorbă de așa ceva. Din nou iau niște decizii destul de proaste în ultima treime și nu își fac deloc jocul mai ușor unii altora. Ca rezultat: un eșec total pentru PSV, absolut”, a continuat Perez.

Danezul susține că jucătorii de la PSV au dat dovadă de egoism și și-au dorit să își treacă numele pe lista marcatorilor cu goluri de la mare distanță, lucru care s-a dovedit că nu funcționează împotriva lui Volendam.

”Să fii atât de bun în Eredivisie și să nu poți învinge acest Volendam. Pun asta pe seama egoismului, a alegerilor greșite și pur și simplu a lipsei de atenție față de coechipier. Cred că apogeul egoismului la PSV a fost cearta dintre Perisic și Veerman. Perisic și-a zis: ‘Ei bine, la naiba, șutez de la treizeci de metri. Dacă tot fiecare joacă pentru el, atunci măcar atât să fac și eu’”, a încheiat analistul.