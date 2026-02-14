Sâmbătă, Oțelul a învins Metaloglobus, în deplasare, scor 1-0, după un gol marcat din penalty de Conrado, în prima repriză. Gălățenii au urcat temporar pe locul 8, cu 40 de puncte, la egalitate cu FCSB, dar cu un golaveraj mai bun. Campioana are un meci mai puțin disputat.

Oțelul Galați nu renunță la play-off

Laszlo Balint crede că echipa sa are șanse de a se clasa în primele 6 la finalul sezonului regulat dacă va obține 3 victorii în ultimele 3 meciuri, cu UTA Arad, U Cluj și FC Hermannstadt.

"Categoric că mai sunt șanse. Matematica spune că putem fi în play-off cu 49 de puncte. Probabil va fi un record în ceea ce privește punctele necesare pentru accederea în play-off. Teoretic mai avem șanse.

Noi încercăm să facem ce ține de noi. E clar că avem și noi limitele noastre și că această ultimă perioadă ne-a tras în jos, dar sper ca această victorie să ne redea încredere pe care a avut-o echipa când am avut acea succesiune de rezultate bune", a spus Laszlo Balint, după victoria de la Clinceni.

Clasamentul din Superliga