BREAKING NEWS: Echipa din Romania care vrea sa se inscrie in campionatul UNGARIEI! A facut public anuntul

Masura extrema pentru un club din Romania!

Miercurea Ciuc vrea sa-si inscrie echipele de juniori in Ungaria, nemultumita de lipsa de implicare a autoritatilor din Romania in situatia fotbalului amator si a celui de formare.



Stirea a fost publicata de site-ul szekelyhon.ro, apoi share-uita de pagina oficiala de facebook a lui FK Csikszereda.

Academia sustinuta cu bani de la Budapesta a jucat ultimele meciuri in luna noiembrie, iar de atunci cheltuieste bani cu hrana si cazarea copiilor.

Presedintele echipei din Miercurea Ciuc, Zoltan Szondy, a avut o reactie dura la adresa Guvernului Romaniei: "Cine va sustine acest guvern incompetent si le va explica si copiilor de ce nu au mai juct un meci din noiembrie?"

Zondi continua cu atacul: "Directorul tehnic al FRF nu a putut da un raspuns daca va exista un campionat de juniori in Romania anul asta sau nu. Presa bucuresteana filtreaza de obicei daca persoana are o masca sau nu".



"Sarcina mea de lider responsabil este sa-i sun pe partenerii nostri maghiari si sa intreb daca FC Csikszereda poate participa in campionatele maghiare de juniori, in mod evident in conformitate cu regulile de acolo, reglementarile machiare de sanatate. Nu avem alta solutie. Fie inchidem academia, fie le oferim copiilor o sansa sa joace", a spus Szondiy.