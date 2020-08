Primul stadion din Romania unde pot veni suporterii la meciuri! Noua arena din Arad a primit avizul DSP! Cati fani ar putea intra in tribune

Fanii sunt asteptati pe noul stadion din Arad!

Directorul local de la DSP spune ca arena ar putea primi pana la 500 de suporteri in perioada urmatoare. Stadionul din Arad poate fi primul pe care intra suporteri in Liga 1 dupa pandemie.



"Putem sa revenim pe stadion, am avut o discutie si cred ca activitatile economice si sociale trebuie sa mearga inainte. Daca va exista un meci pe stadion, acesta trebuie organizat in conditiile legislatiei in vigoare, ca sa pastram preventia. Toti suporterii trebuie sa fie organizati in asa fel incat sa se pastreze distantarea sociala: sa poarte masca, sa fie termometrizati, sa fie la cel putin un metru distanta. Trebuie sa mergem mai departe si chiar eu o sa ma duc sa sustin UTA", a spus Horea Timis, seful DSP Arad.