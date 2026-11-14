Victorie România, dar șanse mici să scăpăm de ultimul loc! Cu cine putem juca la barajul din Liga Națiunilor

România încă mai are șanse pentru locul 3 în grupa din Liga Națiunilor

După 2-1 contra Poloniei, pe Arena Națională, România ocupă tot locul 4 în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 puncte. Pe penultimul loc se află chiar naționala lui Robert Lewandowski, cu 4 puncte, în timp ce primele două clasate sunt Suedia (13p) și Bosnia (8p).

România păstrează astfel șanse de a scăpa de ultimul loc. Pentru a termina pe 3, tricolorii vor avea nevoie de o victorie pe terenul Bosniei, marți, iar Polonia să nu câștige meciul de acasă contra Suediei.

La egalitate de puncte, Polonia ar fi avantajată de rezultatele din meciurile directe, victoria cu 6-0 de la Varșovia fiind cea care ar face diferența.

Locul 3 i-ar asigura României menținerea în Liga B din Nations League. În schimb, locul 4 duce la barajul de menținere.