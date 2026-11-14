Victorie România, dar șanse mici să scăpăm de ultimul loc! Cu cine putem juca la barajul din Liga Națiunilor

România încă mai are șanse pentru locul 3 în grupa din Liga Națiunilor
După 2-1 contra Poloniei, pe Arena Națională, România ocupă tot locul 4 în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 puncte. Pe penultimul loc se află chiar naționala lui Robert Lewandowski, cu 4 puncte, în timp ce primele două clasate sunt Suedia (13p) și Bosnia (8p).
România păstrează astfel șanse de a scăpa de ultimul loc. Pentru a termina pe 3, tricolorii vor avea nevoie de o victorie pe terenul Bosniei, marți, iar Polonia să nu câștige meciul de acasă contra Suediei.
La egalitate de puncte, Polonia ar fi avantajată de rezultatele din meciurile directe, victoria cu 6-0 de la Varșovia fiind cea care ar face diferența.
Locul 3 i-ar asigura României menținerea în Liga B din Nations League. În schimb, locul 4 duce la barajul de menținere.
- Football Meets Data cotează România cu șanse de doar 15,6% pentru evitarea ultimului loc în grupă.
Cu cine va juca România la baraj dacă termină pe locul 4 în grupa din Liga Națiunilor
În această ediție, ocupantele ultimelor locuri din Liga B vor merge la un baraj de menținere, unde vor înfrunta formațiile clasate pe pozițiile secunde din Liga C.
La ora actuală, cu o rundă rămasă de disputat în fiecare grupă, posibilele adversare ale României sunt Belarus, Cipru, Republica Moldova și Estonia. Lista poate suferi modificări în funcție de rezultatele din ultima etapă.
Vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00 (ora României), UEFA va organiza, la Nyon, tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, dar și pentru partidele de baraj.
Partidele de baraj se vor disputa în dublă manșă, pe 25-27 martie și 28-30 martie. România, din postura de cap de serie, va juca returul pe teren propriu.
În cazul în care câștigă barajul, România va juca în Liga B și în următoarea ediție din Liga Națiunilor. În caz contrar, tricolorii vor pica în Liga C.