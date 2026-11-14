Suporterii kosovari au huiduit şi au fluierat sâmbătă imnul naţional al Israelului înaintea meciului încheiat la egalitate, la Pristina, scor 0-0, în Liga Naţiunilor. Oaspeţii au avut parte, din nou, de o primire ostilă, pe fondul acţiunilor ţării lor în Fâşia Gaza.

Huiduieli și fluierături și în timpul jocului

Unii dintre jucătorii kosovari şi-au ţinut capul aplecat în timpul intonării imnului israelian, iar suporterii au continuat să huiduie şi să fluiere jucătorii israelieni pe parcursul partidei, care s-a încheiat la egalitate, 0-0.