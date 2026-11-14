Suporterii kosovari au huiduit şi au fluierat sâmbătă imnul naţional al Israelului înaintea meciului încheiat la egalitate, la Pristina, scor 0-0, în Liga Naţiunilor. Oaspeţii au avut parte, din nou, de o primire ostilă, pe fondul acţiunilor ţării lor în Fâşia Gaza.
Huiduieli și fluierături și în timpul jocului
Unii dintre jucătorii kosovari şi-au ţinut capul aplecat în timpul intonării imnului israelian, iar suporterii au continuat să huiduie şi să fluiere jucătorii israelieni pe parcursul partidei, care s-a încheiat la egalitate, 0-0.
Gazdele au jucat în zece din minutul 67, după eliminarea mijlocaşului kosovar Veldin Hodza, după primirea celui de-al doilea cartonaş galben în urma unui fault tactic.
Probleme pentru Israel și contra Irlandei
Luna trecută, Israelul a disputat două meciuri controversate împotriva Irlandei; în acele ocazii, jucătorii adverşi şi-au aplecat capul în timpul imnului israelian şi au evitat să dea mâna cu adversarii lor.
Meciurile cu Irlanda au fost umbrite de proteste în insulă împotriva desfăşurării jocurilor, situaţia ajungând până în punctul în care Federaţia Irlandeză de Fotbal a decis să mute meciul de pe teren propriu de la Dublin pe un teren neutru, în Serbia, cu porţile închise, notează News.ro.