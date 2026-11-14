Cu Dominik Szoboszlai, Willi Orban, Barnabas Varga și Milos Kerkez printre titulari, Ungaria s-a impus cu 2-0 contra Georgiei. Scorul a fost deschis după un autogol al lui Lasha Dvali, în minutul 73. Fundașul Georgiei și-a trimis mingea în propria poartă după un corner executat de Szoboszlai.

Ungaria, victorie în Georgia! Aproape de promovarea în Liga A din Nations League

Scorul final, 2-0 pentru Ungaria, a fost stabilit de Barnabas Varga, colegul lui Răzvan Marin de la AEK Atena, în minutul 85.

Grație victoriei de astăzi, Ungaria a urcat pe primul loc în grupa 2 din Liga B a Nations League, cu 10 puncte în primele 5 runde. Maghiarii pot fi devansați în cazul în care Irlanda de Nord va câștiga meciul din această seară cu Ungaria.

Chiar și așa, Ungaria depinde doar de rezultatele sale în lupta pentru primul loc. Marți, echipa lui Marco Rossi va primi vizita Irlandei de Nord, iar o victorie ar fi sinonimă cu primul loc în grupă și promovarea în Liga A din Nations League.

Pentru Ungaria ar fi a treia prezență în Liga A, după edițiile 2022/2023 și 2024/2025.

Datorită parcursului din Liga Națiunilor, Ungaria este deja sigură că se va afla în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028. În schimb, România, care nu poate încheia mai sus de locul 3 în grupa sa, va fi în urna a treia.

38 este locul ocupat de Ungaria în clasamentul FIFA

Clasamentul în grupa Ungariei din Liga Națiunilor