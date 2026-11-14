Florinel Coman reușise să deschidă scorul din pasa lui Dennis Man, însă reușita sa a fost anulată după intervenția VAR.
Moment controversat în România - Polonia
Arbitrul central Sebastian Gishamer (Austria) și-a schimbat decizia inițială după consultarea arbitrajului video.
Gishamer a considerat că premergător golului Andrei Rațiu l-a faultat pe Szymanski, lovindu-l cu brațul peste față pe polonez într-un duel pentru minge. Decizia arbitrului principal a provocat nemulțumire în tabăra tricolorilor.