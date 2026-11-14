GALERIE FOTO România, dezavantajată cu Polonia? Cum le-a fost anulat tricolorilor un gol

România, dezavantajată cu Polonia? Cum le-a fost anulat tricolorilor un gol Nationala
Alexandru Hațieganu
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Un moment controversat a avut loc în minutul 59 al meciului România - Polonia din Liga Națiunilor.

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RomaniaEchipa Nationalanationala romanieiPoloniaRomania - PoloniaLiga Natiunilor
Din articol

Florinel Coman reușise să deschidă scorul din pasa lui Dennis Man, însă reușita sa a fost anulată după intervenția VAR.  

Moment controversat în România - Polonia

Arbitrul central Sebastian Gishamer (Austria) și-a schimbat decizia inițială după consultarea arbitrajului video. 

Gishamer a considerat că premergător golului Andrei Rațiu l-a faultat pe Szymanski, lovindu-l cu brațul peste față pe polonez într-un duel pentru minge. Decizia arbitrului principal a provocat nemulțumire în tabăra tricolorilor.

Moment controversat în România - Polonia / Antena 1

  • Vlcsnap 2026 11 14 23h15m12s629
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România - Polonia, LIVE TEXT pe Sport.ro 

În tur, în Polonia - România 6-0, Radu Drăgușin a fost eliminat la 0-0, după ce Robert Lewandowski a căzut foarte ușor în careul tricolorilor. 

Cele mai importante faze ale duelului dintre România și Polonia sunt redate LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro ACUM

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