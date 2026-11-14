Moldova a învins Kazahstan cu 2-1 în cel de-al cincilea meci din Liga Națiunilor, jucat aseară în cadrul Ligii C a competiției.

”Eroul partidei a devenit atacantul Petrocubului, Petru Popescu, autorul unei "duble" senzaționale. El a ajuns la 4 goluri marcate pentru Naționala Moldovei”, a punctat Federația Moldovenească de Fotbal.

Tricolorii de peste Prut au adunat 7 puncte și au urcat pe locul 2 în clasamentul grupei C3. Slovacia, cu 11 puncte, a devenit câștigătoarea grupei C3 și a promovat în Liga B.

Moldova luptă pentru calificarea în Liga B

”Ultima partidă a Naționalei noastre din deplasare cu Insulele Feroe din 16 noiembrie devine decisivă în lupta pentru poziția secundă din grupă. Din păcate, fundașul Iurie Iovu nu va juca în meciul cu Insulele Feroe, el fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Dacă va ocupa locul 2 în grupa C3, Moldova se poate califica în Liga B în cazul în care va câștiga barajul cu ultima clasată din una dintre grupele Ligii B”, a mai precizat forul de la Chișinău.

Petru Popescu, campion al Moldovei cu Petrocub Hîncești, a fost aproape de un transfer la Unirea Slobozia

”Eroul” Petru Popescu, atacant de 24 de ani, a fost în sezonul trecut aproape de un transfer în Superliga României, la Unirea Slobozia.

Originar din satul Scorțeni, raionul Telenești, el s-a transferat la Petrocub în primăvara anului 2025, de la Victoria Chișinău, iar în vara anului trecut a fost la un pas să semneze cu Unirea Slobozia, când echipa era pregătită de Andrei Prepeliță, fostul său antrenor de la Petrocub.

În cele din urmă a semnat atunci cu Unirea Slobozia, tot de la Petrocub, doar mijlocașul Teodor Lungu.

Popescu a dezvăluit pentru MoldFootball că cea mai mare parte din veniturile sale nu provine din fotbal, deși joacă la campioana Moldovei, ci dintr-o altă activitate, fără legătură cu sportul - vânzarea de mașini:

”Nu aș numi-o afacere. Mai degrabă un hobby. Da, înțeleg mașinile și iubesc foarte mult subiectul. Am contacte bune în Germania, datorită cărora pot găsi opțiuni interesante și profitabile. La început, mi-am ajutat prietenii și cunoștințele. Apoi s-a răspândit: prietenii prietenilor prietenilor mei m-au recomandat. Și așa a continuat.

Mașinile nu se vând în fiecare lună, iar la club ești plătit regulat și la timp. Dar pot spune că acum câștig mai mult din vânzarea lor decât din fotbal. Deși, desigur, fotbalul este prioritatea mea și îmi petrec tot timpul cu el: antrenamente, meciuri, recuperare. Vânzarea de mașini o las pentru timpul meu liber”.

Caseta meciului Moldova – Kazahstan 2-1

Au marcat: Petru POPESCU (39, 77) / Islam CHESNOKOV (51)

13 noiembrie 2026. Ora 19.00. Chișinău. Stadionul Zimbru.

Arbitru: Andrea COLOMBO. Asistenți: Daniele BINDONI și Giovanni BACCINI. Al patrulea oficial: Kevin BONACINA (toți, Italia)

Cartonașe galbene: Iurie IOVU (73), Petru POPESCU (90+3) / Maxim SAMORODOV (90+5)

Cartonaș roșu: Maxim SAMORODOV (90+5, pentru al doilea cartonaș galben)

Moldova: 12.Dumitru CELEADNIC, 2.Oleg REABCIUK, 4.Vladislav BABOGLO (3.Mihail ȘTEFAN, 83), 6.Mihail GHERASIMENCOV, 9.Sergiu PERCIUN, 10.Vladimir FRATEA (7.Nichita MOȚPAN, 58), 15.Petru POPESCU, 18.Iurie IOVU, 20.Nicky CLEȘCENCO (13.Alexandru BEȚIVU, 58), 21.Ioan-Călin REVENCO (16.Danila FOROV, 66), 22.Vadim RAȚA (8.Victor BOGACIUC, 66)

Rezerve: 1.Emil TÎMBUR, 23.Andrei COJUHAR, 5.Stephan NEGRU, 11.Victor STÎNĂ, 14.Denis MARANDICI, 17.Ovidiu DAVID, 19.Daniel DUMBRAVANU

Antrenor: Lilian POPESCU

Kazahstan: 1.Stas POKATILOV, 3.Nuraly ALIP, 6.Alibek KASSYM, 10.Maxim SAMORODOV, 13.Alexandr MRYNSKIY, 14.Nauryzbek ZHAGOROV (11.Yan VOROGOVSKIY, 46), 15.Zhassulan AMIR (7.Galymzhan KENZHEBEK, 69), 17.Islam CHESNOKOV (19.Aibar ZHAKSYLYKOV, 78), 18.Dinmukhamed KARAMAN (8.Aibol ABIKEN, 78), 20.Ramazan ORAZOV (5.Islambek KUAT, 69), 23.Temirlan YERLANOV

Rezerve: 12.Bekkhan SHAIZADA, 16.Alexandr ZARUTSKIY, 2.Adilbek ZHUMAKHANOV, 4.Arsen ASHIRBEK, 9.Bauyrzhan ISLAMKHAN, 21.Azamat TUYAKBAYEV, 22.Yerkin TAPALOV

Antrenor: Jonn VAN’T SCHIP

Info și foto: FMF

Rezumatul meciului Moldova - Kazahstan 2-1 (de la minutul 09:50)