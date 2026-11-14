Suedia a câștigat grupa României și a promovat în Liga A din Nations League

Sâmbătă seară, Suedia a învins Bosnia, scor 3-2, pe Strawberry Arena din Solna. Naționala lui Graham Potter a ajuns la 13 puncte în primele 5 runde și nu mai poate pierde prima poziție cu o rundă rămasă de disputat.

Suedia a avut 3-0 la pauză, după golurile lui Svensson (5') și Gyokeres (11', 45+2'). Ambele reușite ale atacantului de la Arsenal au venit din penalty. În repriza secundă, Bosnia a marcat de două ori, prin Gigovic (58') și Kolasinac (62'), însă insuficient pentru a evita eșecul.

Suedia, care a învins România atât acasă (2-1), cât și în deplasare (1-0), promovează astfel în Liga A din Nations League. De partea cealaltă, Bosnia, care nu mai poate pierde locul 2, va juca la barajul de promovare contra unei formații din Liga A.

Singura miză rămasă în grupă este evitarea ultimul loc. Aici se vor lupta Polonia și România (DETALII AICI).