Polonia „tricolorilor”! Câți suporteri ai României vor fi la meciul de la Varșovia

Partida Polonia - România, din runda a treia a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va ave loc vineri, de la ora 21:45.

Echipa lui Gică Hagi este codașa grupei cu zero puncte după primele două partide disputate împotriva Suediei (1-2) și a Bosniei (2-4).

Câți suporteri români vor fi la partida cu Polonia de la Varșovia

Cu toate că rezultatele echipei lui Gică Hagi din această pauză competițională nu au fost cele așteptat de suporterii României, fanii vor veni în număr mare la meciul cu Polonia de pe Stadionul „PGE Narodowy” din Varșovia.

Conform paginii oficiale a echipei naționale a României, din cei 48.000 de spectatori care sunt așteptați la meciul din Nations League, 1.000 sunt români.

Cu siguranță suporterii îi vor susține până în ultimul minut pe „tricolori” și sprijinul lor va conta pentru jucătorii lui Gică Hagi.