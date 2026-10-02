Clubul Manchester City a anunţat, vineri, că a depus un apel „detaliat”, în urma publicării unui raport al unei comisii independente care detaliază încălcări pe scară largă ale regulilor financiare de către gigantul din Premier League, relatează AP.

„Poziţia fermă a clubului”, se arată într-o scurtă declaraţie a clubului City, „este că, din mai multe motive, avizul conţine erori materiale evidente, atât de drept, cât şi de principiu şi de fapt, şi nu este fiabil.”

Manchester City a făcut apel după ce a fost găsită vinovată pentru încălcări financiare grave

City şi-a susţinut nevinovăţia pe tot parcursul acestui caz de lungă durată, care datează din 2018 şi a atins un moment decisiv marţi, când Premier League a publicat un verdict prin care clubul controlat de Abu Dhabi a fost declarat „vinovat de toate acuzaţiile legate de încălcări grave” ale regulilor financiare ale competiţiei din perioada 2009-2018.

Oficialii au declarat că vor depune un apel, iar acesta a fost înregistrat joi seara, a precizat clubul, potrivit News.ro.

„Clubul este nevinovat în faţa acuzaţiilor aduse de Premier League şi există un ansamblu cuprinzător de dovezi incontestabile care susţin toate poziţiile sale legate de acest caz”, a transmis City, folosind formulări din declaraţiile anterioare referitoare la acest caz.

Conform regulamentului Premier League, preşedintele comisiei de disciplină formată din trei membri, care a pronunţat hotărârea împotriva clubului City, trebuie acum să numească o nouă comisie de apel. Aceasta va fi, de asemenea, formată din trei membri, dintre care unul „trebuie să fi deţinut o funcţie judiciară”, conform regulilor ligii.

Comisia de apel va programa apoi o audiere care ar trebui să se încheie în termen de 12 săptămâni de la depunerea apelului şi care nu poate depăşi cinci zile consecutive.

City nu a fost, momentan, sancționată

City nu a primit încă nicio sancţiune pentru încălcările constatate. Acest aspect va fi abordat în cadrul unei audieri separate şi confidenţiale cu comisia, iar până în prezent nu s-a precizat dacă se pot impune sancţiuni înainte de pronunţarea deciziei în apel.

Premier League a declarat doar că intenţia sa este ca procesul să se încheie „cât mai curând posibil”.

Potrivit Premier League, sancţiunile potenţiale împotriva echipei City ar putea consta într-o mustrare, o amendă, o suspendare, o deducere de puncte sau, în cel mai rău caz, excluderea din competiţie. Nicio echipă nu a fost vreodată exclusă din prima ligă a fotbalului englez.