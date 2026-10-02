VIDEO EXCLUSIV Tricolorul care îi poate aduce României un avantaj surprinzător contra Poloniei: „Am încredere foarte mare”

Tricolorul care îi poate aduce României un avantaj surprinzător contra Poloniei: „Am încredere foarte mare” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Polonia - România, duel contând pentru etapa a treia din Liga B din Nations League, va avea loc astăzi, de la ora 21:45. 

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RomaniaPoloniaLiga NatiunilorNations Leagueradu dragusinRobert LewandowskiEchipa Nationalanationala romaniei
Din articol

Jurnalistul Ion Alexandru a prefațat confruntarea la VOYO SPORT LIVE. Comentatorul sportiv a subliniat că naționala României are doar potențial de progres după înfrângerile înregistrate cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4). 

Ion Alexandru mizează pe Radu Drăgușin în Polonia - România

Alexandru s-a arătat, de asemenea, optimist că Radu Drăgușin (24 de ani) este fotbalistul potrivit pentru a-l anihila pe Robert Lewandowski (38). În opinia sa, tricolorii pot ajunge astfel în avantaj împotriva polonozilor, dacă vârful lui Chicago, văzut punct central pentru gazde, va fi menținut sub control.

Ion Alexandru mizează pe Radu Drăgușin în Polonia - România

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(n.r.- dacă avem motive să fim optimiști înaintea meciului cu Polonia?) Eu zic că da! Pentru că mai jos de atât nu cred că se poate, cel puțin în această grupă. România nu a luat niciun punct în primele două partide cu doi adversari care au știut să speculeze lipsa noastră de încredere, în primul rând. Cred că asta a fost marea noastră problemă. 

Mi s-a părut că am avut două echipe total diferite care au evoluat, din punctul de vedere al încrederii, la fel. În Suedia nu am luat o bătaie foarte rea. Dar cu Bosnia acasă faptul că nu am avut spectatori zic că a fost un mare minus. Puteam să luăm chiar mai multe goluri decât am luat. De aceea cred că de acum încolo această națională poate merge doar în sus.

Alexandru: „Faptul că joacă Lewandowski e un avantaj pentru noi”

Polonia este o națională care a arătat și ea slăbiciuni în primele două partide. Polonia este un adversar pe care putem să îl rănim. Dacă vom învinge nu știu, dar de rănit cred că putem. Îmi pare foarte, foarte rău că s-a accidentat Luis Munteanu. Mi se părea atacantul principal al lui Gică Hagi în aceste patru partide. Am văzut ce poate cu Țara Galilor în acel amical. Este cel mai bun atacant al României. 

Îmi este teamă doar din punct de vedere defensiv. Din punct de vedere ofensiv cred că putem să îi rănim. Faptul că joacă Lewandowski e un avantaj pentru noi. O să zică lumea că am înnebunit, dar nu e așa. Cred că un fotbalist ca Lewandowski când vine la echipa națională catalizează toate energiile și dacă știm să îl închidem foarte bine, și eu am încredere foarte mare în Drăgușin că poate să facă asta, putem gripa jocul ofensiv al polonezilor”, a declarat comentatorul Ion Alexandru, într-o intervenție la emisiunea VOYO SPORT LIVE, transmisă pe VOYO SPORT 1.   

Cele mai importante faze ale duelului Polonia - România vor fi redate LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro.  

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