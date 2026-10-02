După 1-2 la Stockholm și 2-4 acasă cu Bosnia, România caută primele puncte în grupa de UEFA Nations League. Meciul de la Varșovia se anunță unul infernat, ținând cont că ”tricolorii” lui Gică Hagi vor întâlni un adversar mult mai bine cotat.

Lukasz Gikiewicz (38 de ani), fostul jucător de la FCSB, va urmări partida dintre Polonia și România și spune că trupa lui Robert Lewandowski nu se prezintă grozav înainte de meciul cu echipa lui Hagi.

Lukasz Gikiewicz, fostul jucător de la FCSB: ”Niciuna nu știe să se apere cum trebuie”

„Cred că Polonia va câștiga meciul acesta. Am văzut că atacantul român s-a accidentat (n.r. Louis Munteanu). România a primit patru goluri acasă cu Bosnia... Da, nici Polonia n-a început grozav Liga Națiunilor, poate că Federația o să-l demită pe selecționer, ceea ce înseamnă că el trebuie să lupte să câștige și să o facă cu stil!

Lewandoski va fi titular, cred că va fi un meci frumos. O partidă frumoasă, pentru că niciuna dintre echipe nu prea știe să se apere cum trebuie. Asta înseamnă că în mod sigur se vor marca goluri”, a spus fostul jucător de la FCSB, potrivit GSP.ro.

România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B: