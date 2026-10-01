Hagi, întrebat direct la Varșovia: meciul cu Polonia, decisiv pentru postul său?

După 1-2 pe terenul Suediei și 2-4, acasă, împotriva Bosniei, România va căuta primele puncte din Liga Națiunilor la Varșovia, contra Poloniei, formație care a obținut până acum un singur punct în grupă.

Gică Hagi, întrebat de polonezi dacă meciul de mâine e decisiv pentru postul său

La conferința de presă premergătoare jocului, Gică Hagi a fost întrebat de reporterii polonezi dacă meciul de la Varșovia ar putea fi decisiv și pentru postul său, așa cum este cazul selecționerului Poloniei, Jan Urban (64 de ani).

"Diferența e că eu sunt nou (n.r - spre deosebire de selecționerul Poloniei, Jan Urban). Nu știu, nu se știe niciodată în fotbal. Nici în viață nu se știe ce va fi mâine. Eu știu unde trebuie să ajung. Știu drumul meu, știu care e. E legat de multă muncă", a fost răspunsul lui Gică Hagi.

Hagi a continuat și a spus că nu va mai vorbi de câștigarea grupei din Liga Națiunilor, așa cum a făcut-o înaintea acestei acțiuni.

"Nu m-am născut cel mai bun, dar pot să devin cel mai bun. Aceasta e filosofia mea, pe ea merg. Voi munci în direcția asta. Sper ca în calitate de selecționer să fac România să joace un fotbal mult mai bun.

Nu mai zic că vreau să câștig grupa. Am vorbit înainte și degeaba. Așa că luăm fiecare meci în parte. Am învățat ceva", a mai spus Hagi.

Clasamentul din grupă înainte de Polonia - România