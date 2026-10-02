VIDEO EXCLUSIV Modalitatea prin care Gică Hagi poate fi OUT de la echipa națională: ”Doamne Ferește să se întâmple asta!”

Modalitatea prin care Gică Hagi poate fi OUT de la echipa națională: ”Doamne Ferește să se întâmple asta!” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România joacă împotriva Poloniei în a treia etapă din campania de Nations League.

TAGS:
Gica HagiRomaniaGheorghe HagiCristi PulhacEchipa Nationala
Din articol

Tricolorii au pierdut primele trei meciuri, cu Suedia (scor 1-2) și cu Bosnia (scor 2-4). După meciul cu Bosnia, selecționerul Gică Hagi a făcut o serie de declarații în care a dat de înțeles că ar putea părăsi banca echipei naționale.

Cum ar putea pleca Gică Hagi de la echipa națională

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Gheorghe Hagi, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Cristi Pulhac este de părere că Federația Română de Fotbal nu va lua în considerare demiterea lui Gică Hagi, chiar și dacă scenariul în care România nu va obține niciun punct în grupa de Nations League va deveni realitate.

Totuși, fostul dinamovist crede că acest lucru nu înseamnă neapărat că Hagi va mai continua pe banca echipei naționale. Pulhac spune că singura modalitate prin care Hagi ar putea pleca ar fi dacă decizia ar veni la dorința sa.

Nici eu nu cred că dacă se va întâmpla chestia asta, Federația se va gândi să îl demită, dar acum depinde și de ceea ce își dorește el. Eu nu cred că va veni din partea Federației, Doamne Ferește să se întâmple asta. ținând cont că este la al doilea mandat, în 2001, când nu ne-am calificat la Cupa Mondială într-un baraj cu Slovenia... Eu mi-aș dori foarte mult să vină primele trei puncte”, a spus Cristi Pulhac la emisiunea VOYO SPORT LIVE.

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